Ücretsiz ulaşım için son gün! Rapor güncellemesi yapmayan İstanbulkart sahiplerine uyarı

Pandemi döneminde süreli engelli sağlık raporları için uygulanan geçici kolaylık uygulamasının sona ermesiyle birlikte, İstanbul'da ücretsiz ulaşım hakkından yararlanan engelli kart sahipleri için yeni bir süreç başladı. Rapor bilgileri sistem üzerinden doğrulanamayan İstanbulkart kullanıcılarının, ücretsiz ulaşım haklarının kesintiye uğramaması için güncel rapor bilgilerini BELBİM’e iletmeleri gerekiyor.

İşte engelli İstanbulkart rapor güncelleme işlemine dair tüm detaylar, son başvuru tarihi ve yapılması gerekenler:

GEÇİCİ DÜZENLEME SONA ERDİ: E-RAPOR DOĞRULAMA DÖNEMİ BAŞLADI

Pandemi sürecinde, süreli sağlık kurulu raporlarının yenilenmesine yönelik devreye alınan geçici kolaylaştırıcı düzenleme sayesinde engelli vatandaşlar, raporlarını yenilemeden ücretsiz ulaşım haklarını kullanmaya devam edebiliyordu.

Sağlık Bakanlığı’nın bu geçici uygulamayı sonlandırmasının ardından, Ulusal Engelli Veri Bankası ve e-Rapor sistemi üzerinden rapor doğrulama işlemlerine yeniden başlandı. Bu durum üzerine İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki BELBİM, engelli İstanbulkart kullanıcılarının ücretsiz ulaşım haklarında kesinti yaşanmaması adına bir çalışma başlattı.

KAÇ KİŞİNİN KARTI OTOMATİK UZATILDI?

Yapılan veri incelemeleri ve sistem entegrasyonu çalışmaları sonucunda, toplam 433 bin 400 engelli İstanbulkart kullanıcısının durumları kontrol edildi.

Otomatik Uzatılanlar: Sağlık Bakanlığı sistemlerinde raporları güncel olan 233 bin 128 kullanıcının ücretsiz ulaşım hakkı (vizeleme işlemi), herhangi bir ek işleme gerek kalmadan otomatik olarak uzatıldı.

Güncelleme Yapması Gerekenler: Rapor bilgileri Sağlık Bakanlığı sistemlerinde doğrulanamayan 200 bin 272 kullanıcıya ise BELBİM tarafından SMS yoluyla bilgilendirme yapıldı ve güncel rapor numaralarını iletmeleri istendi.

ÜCRETSİZ ULAŞIM İÇİN SON GÜNCELLEME TARİHİ NE ZAMAN?

Kullanıcıların ücretsiz ulaşım hakkından kesintisiz olarak yararlanmaya devam edebilmeleri için güncel rapor bilgilerini en geç 30 Haziran 2026 tarihine kadar BELBİM’e bildirmeleri gerekmektedir.

Belirtilen bu tarihten sonra da güncel rapor numarası sisteme iletilebilecektir. Ancak rapor bilgisi doğrulanana kadar geçecek sürede ücretsiz ulaşım hakkı aktif olmayacağından, bu dönemde yapılacak toplu taşıma geçişleri ücretli tarifeden tahsil edilecektir. Bu nedenle, ulaşım hakkının kesintiye uğramaması adına güncellemenin zamanında yapılması önem arz etmektedir.

Sağlık Bakanlığı sistemlerinde raporları doğrulanmış olan ve ücretsiz kullanım hakkı tanımlanan kişilerin herhangi bir işlem yapmasına gerek yoktur. Kendisine SMS bilgilendirmesi ulaşmayan kullanıcılar, mevcut haklarını doğrudan kullanmaya devam edebilirler.

ENGELLİ İSTANBULKART RAPOR GÜNCELLEME SMS’İ NASIL GÖNDERİLİR?

Güncelleme işlemini gerçekleştirmek zorunda olan kullanıcılar, kısa mesaj (SMS) yoluyla bilgilerini sisteme kaydedebilirler. Bunun için izlenmesi gereken adımlar şu şekildedir:

Telefonunuzun mesaj kısmına ISTRPR yazın.

Bir boşluk bırakarak T.C. Kimlik Numaranızı yazın.

Tekrar bir boşluk bırakarak güncel Rapor Numaranızı ekleyin.

Hazırladığınız mesajı 6235’e SMS olarak gönderin.

(Örnek Taslak: ISTRPR 12345678901 RaporNumarası)

BİLGİ VE DESTEK HATLARI

Süreçle ilgili detaylı bilgi almak, karşılaşılan sorunları iletmek veya destek talep etmek isteyen vatandaşlar, ALO 153 Çağrı Merkezi üzerinden yetkililerle iletişime geçebilirler. Ayrıca güncel duyurular ve bilgilendirmeler için İstanbulkart’ın resmi internet sitesi ile sosyal medya kanalları takip edilebilir.