Ücret tartışması kavgaya dönüştü: Müşteri, terzinin kızına tokat attı

Bolu'da bir terzide pantolon paçası ücretinden çıkan tartışma karakolda son buldu. İş yerinde yaşanan gerginlik güvenlik kamerası tarafından kaydedilirken, terzi esnafı müşteriden şikayetçi oldu.

Olay, dün öğle saatlerinde Sağlık Mahallesi'nde bulunan bir terzi dükkanında meydana geldi. Pantolonunun paçasını yaptırmak için kıyafetini terziye bırakan kadın, daha sonra küçük yaştaki çocuğuyla birlikte iş yerine gelerek teslim almak istedi.

Kasada bulunan terzinin kızı, yapılan işlem karşılığında 250 TL ücret talep etti. Kadının 100 TL vermesi üzerine taraflar arasında ücret konusunda anlaşmazlık yaşandı. Genç kızın, annesinin iş yerinde olmadığını ve ücretle ilgili konunun onun gelmesinin ardından görüşülebileceğini söylemesi üzerine tartışma büyüdü.

KAMERALARA YANSIDI

İddiaya göre müşteri kadın, pantolonunu almak için kasanın arkasına yöneldi. Bu sırada kendisini engellemeye çalışan terzinin kızıyla arasında arbede yaşandı. Kadının genç kıza tokat attığı olay anı iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

Yaşananların ardından iş yeri sahibi, kızına saldıran müşteri hakkında şikayetçi oldu. Olayla ilgili inceleme ve soruşturma başlatıldığı öğrenildi. (DHA)