Ücret istenince aracını valenin üzerine sürdü! Otopark kavgası kamerada

Kağıthane Merkez Mahallesi'nde bulunan özel bir hastanenin otoparkında 10 Temmuz Cuma günü sabah saatlerinde gergin anlar yaşandı. İddiaya göre saat 05.00 sıralarında hastanenin acil servisine hasta getiren bir sürücü, giriş yaptığı sırada görevli bulunmadığı için aracını doğrudan otoparka park etti. Yaklaşık 2,5 saat boyunca hastanede bekleyen sürücü, saat 07.30 sıralarında otomobiliyle hastaneden ayrılmak istedi. Ancak çıkış esnasında görevli vale kendisinden otopark ücreti talep etti. Sürücü, acil hastası olduğunu, giriş anında kimsenin bulunmadığını ve sabaha kadar hastanede beklediğini belirterek ödemeye itiraz edince taraflar arasında tartışma başladı.

VALENİN ÜZERİNE ARACINI SÜRÜP KAÇTI

Tartışmanın büyümesi üzerine vale, plastik duba koyarak otomobilin çıkış yolunu kapattı. Sürücünün gitmekte ısrarcı olması üzerine görevli bu kez aracın önüne geçti. Yaşanan gerilimin ardından sürücü, otomobilini doğrudan valenin üzerine sürerek otoparktan hızla uzaklaştı. Şans eseri kimsenin yaralanmadığı tehlikeli anlar, çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.