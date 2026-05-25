Uçamayan "düşkün" leylekler ilk yuvalarını kurdu: Yavru yumurtadan çıktı!

Kocaeli Ormanya Doğal Yaşam Parkı'nda tedavi gören ve uçma yetisini kaybeden Pişmaniye ile Bulut isimli leylek çifti bu yıl ilk kez yuva kurdu. Kuluçkayı dönüşümlü sürdüren çiftin bir yavrusu yumurtadan çıktı.

CERRAHİ MÜDAHALEYLE KURTARILDILAR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesine bağlı Ormanya Doğal Yaşam Parkı'na kanat ve eklem yaralanmalarıyla getirilen iki leylek, cerrahi müdahale, beslenme desteği ve fizik tedavi sürecinden geçti. Uçma yetisini kalıcı olarak kaybeden Pişmaniye ve Bulut, parkın bünyesindeki Düşkün Leylekler Evinde yaşamaya başladı.

İLK YUVA, İLK YAVRU

Bu yıl ilk kez yuva kuran çift yumurtladı. Kuluçka sürecini dönüşümlü olarak sürdüren Pişmaniye ve Bulut'un bir yavrusu yumurtadan çıktı. Yavrunun gelişim süreci veteriner ekipler tarafından yakından takip ediliyor.

