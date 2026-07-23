Uçakta panik anları: Fırtınaya havada yakalandılar

İstanbul'un birçok ilçesinde etkisini artıran fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Fatih ilçesinde Sarayburnu'ndaki bir kafede şiddetli rüzgarın etkisiyle devrilen büyük şemsiyeler müşterilerin üzerine düşerken, bazı kişiler hafif yaralandı. Üsküdar sahilinde etkili olan kuvvetli lodos nedeniyle denizde dalga boyu yükseldi, vatandaşlar kıyı şeridinde yürümekte zorluk çekti. Rüzgarın etkisiyle sahilde kurulu olan çadırdan kopan parça bir kişinin üzerine düştü.

UÇAKLAR HAVADA TUR ATMAK ZORUNDA KALDI

İstanbul’da etkili olan şiddetli rüzgar ve olumsuz hava koşulları nedeniyle İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş için alçalan uçaklar havada tur atmak zorunda kaldı.

UÇAKTA PANİK ANLARI

10Dakika isimli sosyal medya hesabının paylaşımına göre, İstanbul'da etkili olan fırtınaya havada yakalanan vatandaşlar büyük panik yaşadı.

Ümraniye'de şiddetli rüzgar nedeniyle bir binanın çatısından kopan parçalar çevreye savruldu. Küçüksu Caddesi'nde yola devrilen ağaç trafik akışına engel oldu.

Büyükçekmece ilçesinde Mimaroba Mahallesi'nde şiddetli rüzgarda uçmaması için kafe şemsiyesinin üzerine çıkan çalışanların şemsiyeyle birlikte sürüklendiği anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Beyoğlu'nda Örnektepe Etibank Caddesi'nde rüzgarın etkisiyle bir binanın çatısı yola uçtu. Olayda 1 kişi hafif yaralandı.