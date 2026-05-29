Üç ilin buluştuğu 2 bin 500 metredeki yaylada 400 yıllık ağaçların gölgesinde çayırlar çiçek açtı
Doğu Karadeniz'in en zengin yayla coğrafyalarından birine ev sahipliği yapan Gümüşhane'nin Kürtün ilçesi, baharla birlikte yeşile bürünen vadileri, yaylaları ve ormanlarıyla ziyaretçilerini bekliyor.
Kürtün, Gümüşhane il merkezine 57 kilometre uzaklıkta yer alan ve onlarca yaylayı bünyesinde barındıran bir ilçe. Kadırga, Güvende, Kazıkbeli, Erikbeli, Harmancık, Karagöl ve Taşköprü gibi yaylalar, mayıs ayından itibaren çiçek açan bitki örtüsü ve eriyen kar sularıyla canlanıyor.
Kürtün yaylaları fazla engebeli olmayan yapısıyla doğa yürüyüşü tutkunlarının en çok tercih ettiği rotalar arasında yer alıyor. Aynı güzergah üzerinde dağcılık, atlı spor, çim kayağı ve kamp gibi aktiviteler de yapılabiliyor.
Bölgenin en bilinen yaylası Kadırga, Kürtün'e bağlı Süme köyü sınırları içinde bulunuyor. Yaklaşık 600 yıllık geçmişe sahip Kadırga Yayla Şenlikleri her yıl temmuz ayının üçüncü haftasında düzenleniyor. Geniş horon halkalarının kurulduğu, kemençe ve davul-zurnanın buluştuğu şenlikler yılda 35-40 bin kişiyi ağırlıyor.
Yaklaşık 2500 metre rakımdaki Kazıkbeli Yaylası, Gümüşhane, Giresun ve Trabzon illerinden gelen yaylacıların ortak buluşma noktası. Doğal çim alanları çim kayağı ve karavan turizmi için elverişli olan yaylaya Kürtün'den 44 kilometrelik beton yolla ulaşılıyor.
Erikbeli Yaylası 1500'lü yıllardan bu yana konaklama yeri olarak kullanılıyor. 1800 metre rakımdaki yayla, Kadırga, Sazalanı, Çatma ve Oğuz gibi yaylalara geçişte mola noktası işlevi görüyor. 1991 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından turizm merkezi ilan edildi.
Güvende Yaylası adını Alevi-Bektaşi geleneğinin önemli isimlerinden Güvenç Abdal'dan alıyor. Kürtün'e 23 kilometre mesafedeki yaylada her yıl geleneksel şenlikler düzenleniyor. Organik yağ, yoğurt ve peynir üretiminin sürdüğü yayla, yaylacılık kültürünün canlı kaldığı nadir alanlardan biri.
Taşköprü Yaylası ismini, doğudan Erzurum Deresi'ne, batıdan Karadeniz'e doğru akan Yanbolu Deresi üzerindeki kesme taş köprüden alıyor. Yayla hem tarihi dokusu hem yüksek rakımlı düzlükleriyle dikkat çekiyor.
Kürtün'ün doğa harikalarından Örümcek Ormanları, ilçe merkezine 11 kilometre mesafede 2640 dekarlık bir alana yayılıyor. Avrupa ve Kafkasların en boylu ve en geniş çaplı ladin ve göknar ağaçlarına ev sahipliği yapan orman, "canlı ağaç müzesi" olarak nitelendiriliyor. Koruma altındaki anıt göknar ağaçlarının yaşı 400 yılı buluyor.
Örümcek Ormanları'nın eteklerinde yer alan Çağlayandibi Şelalesi, 870 metre rakımda derin bir vadi içinden yaklaşık 15 metre yükseklikten dökülüyor. 2014 yılında tabiat parkı ilan edilen alan 17 hektarı kaplıyor. Şelaleye 150 metrelik yürüyüş yoluyla ulaşılıyor.
Kürtün yaylalarına çıkış sezonu mayıs-ekim ayları arasında sürüyor. 2026 yılı yayla şenliklerinin takvimi de kesinleşti. Kadırga'dan Kazıkbeli'ne, Güvende'den Erikbeli'ne kadar yaylalarda horon halkaları, yöresel lezzetler ve kemençe sesleri ziyaretçileri bekliyor. (AA)