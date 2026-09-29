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Üç gün işkence görüp koli bandı ile tutsak edildiler! Polisten dehşet evine baskın

Kağıthane’de Hakan Ç. ile Görkem Serkan T., iddiaya göre alacak meselesi nedeniyle elleri ve ayakları koli bandıyla bağlanıp bir evde 3 gün boyunca darbedilerek alıkonuldu. Darbedilen 2 kişinin bulunduğu eve polis baskın düzenledi.

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Kağıthane’de 25 yaşındaki Hakan Ç. ile 25 yaşındaki Görkem Serkan T., iddiaya göre alacak meselesi nedeniyle elleri koli bandıyla bağlanıp bir evde 3 gün boyunca darbedilerek alıkonuldu. Kelepçeli ve yüzü yaralı 1 kişinin bulunduğu ihbarıyla eve giren polis, 2 kişiyi elleri bağlı, yüzlerinde ve vücutlarında darbedilmiş şekilde buldu.

Olay, Merkez Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hakan Ç. ile Görkem Serkan T., iddiaya göre alacak meselesi nedeniyle bir evde darbedildi. Elleri ve ayakları koli bandıyla bağlanan 2 kişi, 3 gün boyunca evde rehin tutuldu.

Üç gün işkence görüp koli bandı ile tutsak edildiler! Polisten dehşet evine baskın - Resim : 1

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ÜÇ GÜN BOYUNCA İŞKENCE GÖRDÜLER

Bu süre boyunca darbedilen Hakan Ç. ile Görkem Serkan T.’nin yüzlerinde ve vücutlarının çeşitli yerlerinde yaralar meydana geldi. 20 Eylül Pazar günü saat 15.00 sıralarında, evde kelepçeli ve yüzü yaralı 1 kişinin bulunduğu ihbarı üzerine Kağıthane Devriye Ekipler Amirliği ve Asayiş Büro Amirliği ekipleri harekete geçti.

Üç gün işkence görüp koli bandı ile tutsak edildiler! Polisten dehşet evine baskın - Resim : 3

Eve giren polis, Hakan Ç. ile Görkem Serkan T.’yi darbedilmiş, elleri ve ayakları koli bandıyla bağlı halde buldu. Ekipler, 2 kişiyi kurtarırken evde bulunan Zeki A.’yı (28) ise gözaltına aldı. Evdeki aramalarda 1 ruhsatsız tabanca, şarjör, 7 mermi ve hançer ele geçirildi.

Üç gün işkence görüp koli bandı ile tutsak edildiler! Polisten dehşet evine baskın - Resim : 4

O ANLAR KAMERAYA YANSIDI

İki kişinin binaya girdikten 3 gün sonra polis tarafından kurtarıldığı anlar ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, Hakan Ç. ile Görkem Serkan T.’nin el ve ayaklarındaki koli bantları ve yüzlerindeki darp izleri görülüyor. Polis ekiplerinin eve girerek 2 kişiyi kurtardığı anlar da yer alıyor.

Üç gün işkence görüp koli bandı ile tutsak edildiler! Polisten dehşet evine baskın - Resim : 5

"ALLAH’IM SEN ÇOK BÜYÜKSÜN, DUALARIM KABUL OLDU"

Görüntülerde rehinelerin "Allah’ım sen çok büyüksün, dualarım kabul oldu" diyerek ağladığı anlar görülüyor. Diğer yandan güvenlik kamera görüntülerini inceleyen Kağıthane Asayiş Büro Amirliği ekipleri, olaya karışan diğer şüphelileri belirledi.

Üç gün işkence görüp koli bandı ile tutsak edildiler! Polisten dehşet evine baskın - Resim : 6

İdris A. (21), Tarık O. (21) ve Suat Eren D. (22), Kağıthane’de farklı adreslerde gözaltına alındı. Şüphelilerin binaya ve rehin alınanların ise otoparktan binaya girdikleri anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Üç gün işkence görüp koli bandı ile tutsak edildiler! Polisten dehşet evine baskın - Resim : 7

4 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Diğer yandan gözaltına alınan Zeki A.’nın 'Uyuşturucu madde ticareti’, 'Uyuşturucu kullanma’, ‘Açıktan hırsızlık’ ve ‘Kapkaç’ suçlarından 7, Suat Eren D.’nin ise ‘Kasten yaralama’ suçundan emniyete 2 geliş kaydı bulunduğu öğrenildi.

Üç gün işkence görüp koli bandı ile tutsak edildiler! Polisten dehşet evine baskın - Resim : 8

İdris A.’nın ‘Uyuşturucu madde kullanma’ ve ‘Taksirle yaralama’, Tarık O.’nun da ‘Ateşli silahlar kanununa muhalefet’, ‘Şantaj’ ve ‘Kasten yaralama’ suçlarından emniyete geliş kayıtları olduğu belirtildi. Evde rehin tutulan Hakan Ç.’nin ise, 'Uyuşturucu madde kullanma' suçundan 1, Görkem Serkan T.’nin ise 'Uyuşturucu madde ticareti', 'Uyuşturucu madde kullanma', 'Hakaret' ve 'Taksirle yaralama' suçlarından emniyete 14 geliş kaydı olduğu öğrenildi.

Üç gün işkence görüp koli bandı ile tutsak edildiler! Polisten dehşet evine baskın - Resim : 9

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Zeki A., İdris A., Tarık O. ve Suat Eren D. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Hakan Ç. ile Görkem Serkan T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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