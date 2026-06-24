Üç genç kadın feci kazada yanarak vefat etti! Geriye bu kare kaldı

Rize'nin Çayeli ilçesinde 2 otomobil ile 1 minibüsün karıştığı kazada alev alan aynı araçta hayatını kaybeden sürücü Selinay Saral (22), Nilay Bilgin (23) ve Gamze Saklı'nın (19), son görüntüleri ortaya çıktı. Otomobilin içindeki son görüntülerde yer alan ve kazada yaşamını yitiren 3 kişinin, yakın arkadaş oldukları, gezmeye gitmek için yola çıktıkları belirtildi.

Kaza, Karadeniz Sahil Yolu Limanköy mevkisinde meydana geldi. Artvin’den Rize yönüne giden Selinay Saral’ın kontrolünü yitirdiği otomobil, refüjdeki aydınlatma direğine çarpıp karşı şeride geçti.

Savrulan otomobil, İshak Beyaz (67) idaresindeki otomobille çarpıştıktan sonra yanmaya başladı. Saral idaresindeki araç alevler içinde kaldı, Sezgin Çelik’in (37) kullandığı minibüs de 2 otomobile çarptı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye, AFAD ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiyecilerin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Sağlık ekiplerinin kontrolünde, otomobilin içerisinde sıkışan sürücü Selinay Saral ile yanındaki Nilay Bilgin'in ve çarpmanın etkisiyle yola savrulan Gamze Saklı’nın hayatını kaybettiği belirlendi.

GERİYE BU KARE KALDI

Rize'nin Çayeli ilçesinde 2 otomobil ile 1 minibüsün karıştığı kazada alev alan aynı araçta hayatını kaybeden sürücü Selinay Saral (22), Nilay Bilgin (23) ve Gamze Saklı'nın (19), son görüntüleri ortaya çıktı.

Otomobilin içindeki son görüntülerde yer alan ve kazada yaşamını yitiren 3 kişinin, yakın arkadaş oldukları, gezmeye gitmek için yola çıktıkları belirtildi.

Yakın arkadaşlardan geriye sanal medyada paylaştıkları fotoğraflar kalırken, Gamze Saklı'nın, kuaförlük ve yardımcı oyunculuk yaptığı, son olarak 'Gözleri Karadeniz' adlı TV dizisinde rol aldığı öğrenildi. (DHA)