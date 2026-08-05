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Halk TV Türkiye Üç dev gemiyle geldiler: 9 binden fazla turist ilçeye akın etti

Üç dev gemiyle geldiler: 9 binden fazla turist ilçeye akın etti

Aydın'ın Kuşadası'na 3 kruvaziyerle 9 bin 130 turist geldi.

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Üç dev gemiyle geldiler: 9 binden fazla turist ilçeye akın etti

Ege Port Kuşadası Limanı'na demirleyen Bahama bayraklı "Odyssey Of The Seas", Panama bayraklı "MSC Fantasia" ve Marshall Adaları bayraklı "Regatta" gemilerden 9 bin 130 turist indi.

Üç dev gemiyle geldiler: 9 binden fazla turist ilçeye akın etti - Resim : 1

335 metrelik dev gemi limana yanaştı: Binlerce turist ilçeye akın etti335 metrelik dev gemi limana yanaştı: Binlerce turist ilçeye akın etti

TURİSTLER KENT MERKEZİNE AKIN ETTİ

Çoğunluğu ABD vatandaşı turistler işlemlerinin ardından kent merkezine geçti. Turistlerin bir kısmı tur programı kapsamında İzmir'in Selçuk ilçesindeki Efes Antik Kenti ile Meryem Ana Evi'ni gezdi. Tura katılmayanlar ise Kuşadası merkezinde alışveriş yaptı. (AA)

Üç dev gemiyle geldiler: 9 binden fazla turist ilçeye akın etti - Resim : 3

KRUVAZİYER NEDİR?

Kruvaziyer, yolcuların hem ulaşım hem de tatil amacıyla kullandığı büyük yolcu gemilerine verilen isimdir. Otel konforu sunan bu gemiler, farklı limanlara uğrayarak yolcularına birden fazla destinasyonu keşfetme imkânı sağlar.

Restoran, havuz, eğlence alanları ve çeşitli sosyal aktivitelerin yer aldığı kruvaziyer gemileri, dünya genelinde deniz turizminin en önemli unsurları arasında yer alıyor. Türkiye'de ise özellikle İstanbul, Kuşadası, Bodrum ve Antalya limanları kruvaziyer turizminin öne çıkan durakları arasında bulunuyor.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Gemi Turist Muğla Bodrum
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