Üç dev gemiyle geldiler: 9 binden fazla turist ilçeye akın etti

Ege Port Kuşadası Limanı'na demirleyen Bahama bayraklı "Odyssey Of The Seas", Panama bayraklı "MSC Fantasia" ve Marshall Adaları bayraklı "Regatta" gemilerden 9 bin 130 turist indi.

TURİSTLER KENT MERKEZİNE AKIN ETTİ

Çoğunluğu ABD vatandaşı turistler işlemlerinin ardından kent merkezine geçti. Turistlerin bir kısmı tur programı kapsamında İzmir'in Selçuk ilçesindeki Efes Antik Kenti ile Meryem Ana Evi'ni gezdi. Tura katılmayanlar ise Kuşadası merkezinde alışveriş yaptı. (AA)

KRUVAZİYER NEDİR?

Kruvaziyer, yolcuların hem ulaşım hem de tatil amacıyla kullandığı büyük yolcu gemilerine verilen isimdir. Otel konforu sunan bu gemiler, farklı limanlara uğrayarak yolcularına birden fazla destinasyonu keşfetme imkânı sağlar.

Restoran, havuz, eğlence alanları ve çeşitli sosyal aktivitelerin yer aldığı kruvaziyer gemileri, dünya genelinde deniz turizminin en önemli unsurları arasında yer alıyor. Türkiye'de ise özellikle İstanbul, Kuşadası, Bodrum ve Antalya limanları kruvaziyer turizminin öne çıkan durakları arasında bulunuyor.