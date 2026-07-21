TYT birincisi başarısının sırrını tek cümleyle açıkladı

Şanlıurfa'da yaşayan eğitimci Ali ve Hülya Koşar çiftinin fen lisesi öğrencisi olan çocukları Miraç Koşar, 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) damga vurdu. 20-21 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilen sınav maratonunda Temel Yeterlilik Testi'nin (TYT) tüm sorularını doğru yanıtlayarak 500 tam puanla Türkiye birinciliğine adını yazdıran Koşar, Alan Yeterlilik Testi'nde (AYT) ise sadece 2 yanlış yaparak Türkiye 85'incisi oldu. Derecesini sabah saatlerinde uyandığı sırada annesinden öğrenen şampiyon genç, o an tarif edilemez bir mutluluk yaşadığını ifade etti.

"SİHİRLİ FORMÜLÜ YOK: SADECE İSTİKRAR"

Elde ettiği büyük başarının uzun soluklu ve disiplinli bir maratonun sonucu olduğunu belirten Miraç Koşar, "Bu bir süreçti. Dershanem, okulum ve ailemle birlikte bu noktaya geldik. Bulduğum her boşlukta çalıştım. Çalışmak için uyudum, çalışmak için uyandım. Bunun sihirli bir formülü yok; düzenli ve istikrarlı çalıştım." ifadelerini kullandı.

"HAYALİM HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ"

Stresli sınav sürecinde en büyük gücü ailesinden aldığını belirten Koşar, anne ve babasının deneme sonuçları ne olursa olsun kendisine her zaman yapıcı yaklaştığını ifade etti. Koşar, "Hayalim Hacettepe Üniversitesi'nde eğitim almak ve çocuk doktoru olmak. Bu hedef doğrultusunda çalışmaya devam edeceğim. Anne ve babam hep yanımda yer aldılar. İyi yaptığımda beni tebrik ettiler, kötü yaptığımda ise hiçbir zaman olumsuz bir tavır göstermediler. Çalıştığım zaman da çalışmadığım zaman da hep yanımdaydılar. Rehberlikleri ve motivasyonlarıyla bana güç verdiler. Bence bu başarıdaki en büyük faktör ailemdi. Ardımda duran herkese teşekkür ediyorum” dedi. (DHA)