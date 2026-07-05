Tuzla'daki TOKİ’de altyapı ve aidat skandalı: Ne internet var ne yol bir de üstüne zam geldi!

İstanbul Tuzla Aydınlı Mahallesi’nde yeni teslim edilen TOKİ konutlarında yaşayan vatandaşlar, bitmek bilmeyen altyapı sorunları ve çevre düzensizliği nedeniyle isyan bayrağını açtı. Haftalardır çözülmeyen internet ve TV kesintileri, çöken yollar ve bitmek bilmeyen inşaat pisliği site sakinlerini canından bezdirirken bir de üstüne aidat zammı geldi.

LAĞIM PİSLİĞİ GİDERLERDEN TAŞTI

Site sakinleri tarafından kaydedilen görüntülerde, üst katlarda sifona basılmasıyla birlikte alt katlardaki banyo giderlerinden lağım pisliğinin taştığı anlar anbean kameraya yansıdı.

Görüntüleri kaydeden bir vatandaş, "Birisi sifona bastığı zaman giderden pislik taşıyor. Çok kötü, inanılmaz bir şey. Midem bulandı, her şeyim mahvoldu şu an" diyerek yaşanan rezalete ve hijyen krizine isyan etti.

HEM ZAM HEM İHMAL BİR ARADA

Emlak Yönetim tarafından site sakinlerine gönderilen resmi bilgilendirmede, asgari ücret artışı ve ortak alan giderleri gerekçe gösterilerek aidatlara devletin belirlediği sınır olan %25 oranında artış yapıldığı duyuruldu.

Yapılan güncelleme ile daire tiplerine göre aidat bedelleri 1.479 TL ile 1.601 TL arasına yükseldi. Ancak bu yüksek meblağlara rağmen site genelinde yönetim hizmetlerinin verilmemesi, sakinlerin sabrını taşırdı.

"3 HAFTADIR TV VE İNTERNET YOK, MUHATAP BULAMIYORUZ"

Site sakinlerinin kendi aralarında ve site yönetimiyle yaptığı WhatsApp yazışmalarına göre, bölgede çalışma yapan müteahhit firmanın kepçesi fiber kabloları kopardı. C18 blok arkasındaki bu kazadan sonra tüm sitenin TV ve internet şebekesi çöktü.

Haftalardır "Usta bulamadık", "Türk Telekom’dan randevu bekliyoruz" denilerek oyalandıklarını belirten mahalle sakinleri, mağduriyetlerinin giderilmemesine tepki gösterdi.

Bir site sakini, "3 haftadır her gün aynı bahaneleri yazıyorlar. Evdeki tek eğlencemiz TV, o da yok. Bu kadar uzaması normal değil" diyerek yönetime isyan etti. Ayrıca kapı önlerinde sürekli çalan yangın alarmları nedeniyle bebeklerinin bile uyuyamadığını dile getirdi.

ÇEVRE VE YOLLAR SAVAŞ ALANINI ANDIRIYOR

Siteden gelen fotoğraflar ise yaşanan mağduriyetin boyutunu gözler önüne seriyor. Henüz yeni teslim edilmiş olmasına rağmen sitenin yollarında devasa yarıklar ve çökmeler oluşmuş durumda.

Sadece yollar değil, çevre düzenlemesi de alarm veriyor. Kaldırımlardaki parke taşlarının söküldüğü, engelli yürüyüş yollarının zarar gördüğü ve çevre pisliğinin temizlenmediği görülüyor.

İstinat duvarı ve yeşil alan yamaçlarında yaşanan toprak kaymaları ise sitedeki güvenlik zafiyetini bir kez daha ortaya koydu.