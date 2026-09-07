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Halk TV Türkiye Tuzla'da doktor bıçaklandı: Saldırgan intihar girişiminde bulundu

Tuzla'da doktor bıçaklandı: Saldırgan intihar girişiminde bulundu

Tuzla Anadolu Organize Sanayi Bölgesi'nde görev yapan iş sağlığı doktoru B.A., uğradığı bıçaklı saldırı sonucu ağır yaralandı. Olayın ardından saldırgan intihara teşebbüs etti.

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Tuzla'da doktor bıçaklandı: Saldırgan intihar girişiminde bulundu

İstanbul Valiliği, Tuzla Aydınlı Mahallesi'nde bulunan Anadolu Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) pazartesi günü saat 09.00 sıralarında bıçaklı bir saldırı gerçekleştiğini bildirdi. OSB bünyesinde iş sağlığı doktoru olarak görev yapan B.A., henüz belirlenemeyen bir nedenle bıçaklanarak ağır yaralandı.

Tuzla'da doktor bıçaklandı: Saldırgan intihar girişiminde bulundu - Resim : 1

İhbar üzerine olay yerine hızla sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı doktor B.A., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

SALDIRGAN ESKİ ÇALIŞAN ÇIKTI

Polis ekiplerinin yürüttüğü incelemelerde, saldırıyı gerçekleştiren kişinin daha önce aynı sanayi bölgesinde çalışan ve psikolojik rahatsızlığı bulunduğu tespit edilen S.A. olduğu belirlendi.

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Arama çalışmaları sürerken şüpheli S.A.'nın sahil bölgesinde intihara teşebbüs ettiği bilgisine ulaşıldı. Ekiplerce yeri tespit edilen zanlı, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

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Olayla ilgili adli tahkikat devam ediyor. (AA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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