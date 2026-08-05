Tuvalete girmeyi yasakladı: THY anonslarına girdi

Türk Hava Yolları’nda (THY) yeni yönetimle birlikte uçuş güvenliğine ilişkin bazı uygulamalarda değişiklikler yapılmaya başlandı. Uçaklarda tuvalet kullanımı için alınan yasak kararı dikkat çekti. Yolcuların 'uçak kazası' yaşayarak zarar görmesinin engellenmesi bekleniyor.

TUVALETE GİRMEYİ YASAKLADI

Hürriyet yazarı Uğur Cebeci'nin aktardığına göre, türbülans sırasında yolcuların tuvaletleri kullanması yasaklandı.

Türbülans sırasında kabin ekipleri yolcuları koltuklarında kalmaları ve emniyet kemerlerini bağlı tutmaları konusunda uyarıyor. Ancak THY uçaklarında daha önce bu anonslarda, türbülans sırasında tuvaletlerin kullanılmaması gerektiğine yönelik bir uyarı bulunmuyordu.

Türbülans sırasında kabin ekipleri tuvaletleri kilitlerken, dışarıdaki uyarı ışıkları da kırmızıya dönüyor. Buna rağmen koridorda bulunan yolcuların yerlerine dönmemesi, özellikle tuvalet içerisinde ayakta bulunan yolcular açısından yaralanma riskini artırabiliyor.

THY ANONSLARINA GİRDİ

Türbülans başladığında veya başlama ihtimali ortaya çıktığında kokpitten gelen uyarının ardından kabin ekipleri yolcuları yerlerine dönmeleri ve kemerlerini bağlamaları konusunda bilgilendiriyor.

Ancak koridorda bulunan ya da tuvalete gitmek için sırada bekleyen yolcuların yerlerine dönmemesi güvenlik açısından risk oluşturabiliyor. Özellikle güçlü türbülanslarda ayakta bulunan yolcuların savrularak yaralanabileceği belirtiliyor.

Yeni uygulamayla birlikte türbülans anonslarının sonuna "Tuvaletleri kullanmayınız" ifadesi eklendi.

Ancak Cebeci'ye göre söz konusu uyarının daha kesin bir ifadeyle, "Şu andan itibaren tuvaletleri kullanamazsınız" şeklinde yapılması daha doğru olacak.

KAPI CONTALARI İÇİN DE KONTROL ÖNERİSİ

THY'deki güvenlik uygulamalarına ilişkin öneride bulunan Cebeci, uçak kapılarının contalarının kontrol edilmesi gerektiğini söyledi.

Birçok havayolunda kabin memurları, kapılar kapatıldıktan sonra kapının gövdeyle birleştiği bölüm boyunca ellerini gezdirerek herhangi bir çıkıntı veya hasar olup olmadığını kontrol ediyor.

Bu kontrolün, yolcuların uçağa binişi sırasında açık kapı çemberlerine veya contalara çarpması sonucu oluşabilecek hasarların tespit edilmesine yardımcı olduğu belirten Cebeci, contalarda meydana gelebilecek küçük bir kıvrımın da kabin tazyikinin kaçmasına yol açabileceği ifade etti.

Söz konusu kontrolün THY'nin güvenlik listesine de eklenmesi gerektiğini söyledi.