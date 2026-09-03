Tutukluluğa devam kararı verilen Murat Çalık'ın annesi: Adalet istiyorum
İBB davasında 53'ü tutuklu 414 sanıklı İBB davasında mahkeme, iki tutuklu sanığın tahliyesine karar verdi. Tutuklu Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'ın annesi Gülseren Çalık, “Adalet istiyorum" diyerek tepki gösterdi.
İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Silivri'deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu yerleşkesinde bulunan yeni duruşma salonunda görülen davanın duruşmaları hafta boyunca devam etti.
Bu süreçte tutuklu sanıkların tahliye talepleri dinlendi. Tutuklu sanıkların beyanlarının tamamlanmasının ardından duruşma savcısı ara mütalaasını açıkladı.
SAVCI 53 SANIĞIN TUTUKLULUĞUNUN DEVAMINI İSTEDİ
Savcı, ara mütalaasında İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 53 sanığın tutukluluk halinin devamını talep etti.
Mahkeme heyeti ise tutuklu sanıklardan Bakırköy Belediye Başkan Yardımcısı Ali Rıza Akyüz ile iş insanı Serkan Öztürk'ün tahliyesine karar verdi.
Kararın açıklanmasının ardından duruşma salonunda bazı izleyiciler tepki gösterdi. Sanık yakınlarından bazılarının gözyaşlarına hakim olamadığı görüldü.
ÇALIK'IN ANNESİ: ADALET İSTİYORUM
Tutuklu Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'ın ailesi de duruşma salonunda kararı takip etti.
Çalık'ın yeğeninin küçük çocukları Mira ve Defne'nin salonda bulunması ve tutuklu sanıkların bulunduğu bölüme el sallaması dikkat çekti.
Tahliye kararının ardından sinir krizi geçirdiği görülen Gülseren Çalık, “Adalet istiyorum” diyerek tepki gösterdi.