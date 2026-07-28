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Halk TV Türkiye Tutuklu Ramazan Gülten’den kızı Maya’ya doğum günü mesajı

Tutuklu Ramazan Gülten’den kızı Maya’ya doğum günü mesajı

İBB’ye yönelik soruşturma kapsamında tutuklu bulunan İmar Müdürü Ramazan Gülten, bir yaşına giren kızı Maya için sosyal medya hesabından duygusal bir mesaj paylaştı.

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Tutuklu Ramazan Gülten’den kızı Maya’ya doğum günü mesajı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında tutuklu bulunan İBB İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanı Ramazan Gülten, kızı Maya’nın birinci yaş günü dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Gülten, mesajında kızının büyüme sürecini cezaevindeki kapalı ve açık görüşlerde takip ettiğini belirterek, “Her kapalı görüşte saçlarının ne kadar uzadığını, bakışlarındaki değişimi gördüm” ifadelerini kullandı.

Tutuklu Ramazan Gülten’den kızı Maya’ya doğum günü mesajı - Resim : 1

Gülten, Maya’nın yokluğunda annesine destek olduğunu vurguladı. Gülten, paylaşımında eşine ve kızına duyduğu sevgiyi dile getirerek, “İyi ki doğdun güzel kızım” sözleriyle mesajını tamamladı.

Gülten’in doğum günü mesajı şöyle:

"Doğum günün kutlu olsun güzel kızım Maya.

Bugün bir yaşına girdin.

'Bu minnoş ne ara bu kadar büyüdü, hiç anlamadım.' cümlesini kuramıyorum. Çünkü her kapalı görüşte saçlarının ne kadar uzadığını, kıvrımlarını ve bakışlarındaki değişimi gördüm. Açık görüşlerde aldığın kiloyu, boyunun uzamasını, uykuya dalma süreni, dişlerinin çıkmasını, emeklemeni ve yürüme provalarını bir öncekilerle kıyasladım. En ufak değişimini bile kaçırmadım. Nasıl büyüdüğünü tam olarak bilemesem de ne kadar büyüdüğünü çok iyi biliyorum güzel kızım.

Geceleri anneni pek uyutmasan da bütün bunlara rağmen çok güzel büyüdün. Benim yokluğumda anneni hep gözettin, ona yoldaş oldun. Bu yüzden sana ayrıca bir teşekkür borçluyum.
Her şey için çok teşekkür ederim. İyi ki doğdun güzel kızım.

Ramazan Gülten kızı Maya'nın 'Baba' dediğini duruşmada öğrendi! Doğumunu da görememişti...Ramazan Gülten kızı Maya'nın 'Baba' dediğini duruşmada öğrendi! Doğumunu da görememişti...

Yaş günü şiirin de doğduğun gün olduğu gibi, kızına hasret şair Ataol Behramoğlu’ndan gelsin:

'Çocuğum, sımsıcak uyumaktasın şimdi sen
Tüyden ve sevinçten bir ırmaktasın şimdi sen
Bir dağ suyu gibi kayalar içinden fışkıran
Göklere, denizlere doğru büyümektesin şimdi sen.'"

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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