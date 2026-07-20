Tutuklu belediye yöneticisinin eşinden savcıya çağrı: Dosyamızı tamamlamadan adli tatile çıkmayın

CHP’li belediyelere yönelik operasyonlar kapsamında Şile Belediyesi’ndeki görevine başladıktan üç ay sonra gözaltına alınıp tutuklanan Evren Buçan’ın eşi Esma Buçan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, eşi hakkında 13 aydır iddianame hazırlanmadığını belirterek yargı sürecini eleştirdi.

"YARGILANMAKTAN KORKMUYORUZ, ADİL YARGILANMAK İSTİYORUZ"

Evren Buçan’ın, 19 Mart süreciyle başlayan operasyonlar kapsamında 10 Temmuz 2025’te düzenlenen şafak operasyonuyla gözaltına alındığını, üç gün sonra ise tutuklandığını hatırlatan Esma Buçan, "En başından beri tek söylediğimiz şuydu: Yargılanmaktan korkmuyoruz, adil yargılanmak istiyoruz. Ama 13. aydayız, iddianame yok" ifadelerini kullandı.

Dosyanın gizlilik kararı nedeniyle avukatların aylardır savcılıkla dosyanın esasına ilişkin görüşemediğini belirten Buçan, soruşturma sürecinde yeni operasyonlar yapılmasına rağmen ilk günden bu yana tutuklu bulunan kişilerin hala hangi suçlamalarla karşı karşıya olduklarını bilmediklerini söyledi.

"DOSYAMIZ TAMAMLANMADAN ADLİ TATİLE ÇIKMAYIN"

Ailesinin yaşadığı mağduriyete de dikkat çeken Buçan, iki kızıyla birlikte her gün iddianamenin hazırlanacağı umuduyla uyandıklarını ifade ederek, adli tatilin başlamasına tepki gösterdi. Savcılara seslenen Buçan, "Dosyamız tamamlanmadan adli tatile çıkmayın. 13 aydır sorumluluğunuzdaki dosya tamamlanmadı. Bunun bedelini ise eşler, çocuklar ve anne babalar ödüyor" dedi.

Eşinin Şile Belediyesi'nde yalnızca üç ay görev yaptığını vurgulayan Buçan, "13 aydır kapalı cezaevinde tutulmasını gerektirecek somut gerekçe nedir?" diye sordu.

Savcıların da üstlendikleri dosyaları makul sürede tamamlama sorumluluğu bulunduğunu belirten Buçan, açıklamasını şu çağrıyla tamamladı:

"Dosyamızı tamamlayın. İddianameyi yazın. Neyle suçlandığımızı bilelim. Savunmamızı yapalım. Çünkü geciken adalet, zulümdür."