Tutuklanan Silivri İlçe Başkanı Doruk Bulut'tan ilk mesaj: İftiracının beyanlarıyla tutuklandım

Silivri Belediyesi'ne yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan CHP Silivri İlçe Başkanı Doruk Bulut tutuklandı.

Pazartesi günü sabah saatlerinde gözaltına alınan Bulut, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık ifadesi sonrası tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine çıkarılan Bulut hakkında tutuklama kararı verildi.

TUTUKLANAN SİLİVRİ İLÇE BAŞKANI DORUK BULUT'TAN İLK MESAJ: İFTİRACININ BEYANLARIYLA TUTUKLANDIM

Tutuklanmasının ardından açıklama yapan Doruk Bulut, hakkındaki iddiaları reddederek şu ifadeleri kullandı:

"Bugüne kadar ne Silivri Belediyesiyle ne de herhangi bir kurumla ilgili iddia edildiği gibi bir ilişkinin içinde olmadım. Görevimi her zaman onurumla yerine getirdim, ailemin, partimin ve hemşehrilerimin başını öne eğdirecek hiçbir davranışta bulunmadım."

Bulut, gözaltına alınmasının bir iftiracının beyanlarına dayandığını öne sürerek, "Bir iftiracının beyanlarıyla evimden alınarak gözaltına alındım. Emniyet ve adliyedeki işlemlerimin ardından tutuklandım." dedi.

Adaletin en kısa sürede yerini bulacağına inandığını belirten Bulut, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

"Şunu bilin ki; Doruk Bulut hiçbir zaman kirli işlerin içinde olmadı, bundan sonra da olmayacak. Adaletin en kısa sürede yerini bulacağına ve yeniden sizlerin arasında olacağıma yürekten inanıyorum. Destekleriniz benim için çok kıymetli. Hepinizi seviyorum. İyi ki varsınız."

"SİYASİ OPERASYONLAR BİZİ BİR MİLİM EĞEMEZ"

Doruk Bulut'un tutuklanmasının ardından sosyal medya hesabından paylaşım yapan seçilmiş CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, kararın siyasi operasyon olduğunu vurgulayarak "Baskılar, tutuklamalar bizi bir milim eğemez. Mücadele etmekten vazgeçmeyeceğiz" dedi.

CHP'li isimlerin yer aldığı davalarda ve meydanlarda Doruk Bulut'un verdiği mücadeleye dikkat çeken Çelik şunları söyledi:

Silivri’de duruşma salonlarında, meydanlarda gece gündüz mücadele eden yol arkadaşımız Doruk Bulut tutuklandı. Siyasi operasyonlar, baskılar, tutuklamalar bizi bir milim eğemez. Demokrasi, adalet ve geleceğimiz için mücadele etmekten vazgeçmeyeceğiz. Başkanımız Doruk Bulut’un yanındayız.

NE OLMUŞTU?

Haziran ayında Silivri Belediyesi'ne yönelik düzenlenen operasyonda Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu'nun da aralarında bulunduğu 10 kişi tutuklanmıştı. Balcıoğlu'nun tutuklanmasının ardından yapılan başkanvekilliği seçimini Yalçın Ekici kazanmıştı.