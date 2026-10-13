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TÜSİAD yönetimi Özgür Özel'i ziyaret etti

Yeni seçilen TÜSİAD yönetimi YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel’i ziyaret etti. Ziyarette Özel’e Selin Sayek Böke eşlik etti.

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TÜSİAD yönetimi Özgür Özel'i ziyaret etti

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Ozan Diren ve TÜSİAD Ankara Temsilcisi Barış Urhan ile partisinin genel merkezinde bir araya geldi.

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YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Ozan Diren ve TÜSİAD Ankara Temsilcisi Barış Urhan’ı YENİ Parti Genel Merkezi’ndeki makamında kabul etti.

YENİ Parti lideri Özgür Özel’e, partinin İzmir Milletvekili Ümit Özlale ve Selin Sayek Böke eşlik etti. (ANKA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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