Türkler için emsal adım: AB'ye vize ve gümrük ihtarı

Yıllardır Türk vatandaşlarının mağduriyetlerinden biri olan Schengen vizesi çilesi ve Gümrük Birliği'ndeki eşitsizlikler hukuki bir hesaplaşmaya dönüşüyor. Hürriyet yazarı Oya Armutçu, bugünkü köşesinde dikkat çeken bir iddiayı gündeme getirerek, Türk bir avukatın mevcut vize uygulamalarının Avrupa'nın kendi hukukuyla çeliştiği gerekçesiyle AB Komisyonu'na ihtar çektiğini aktardı. Armutçu'nun aktardığına göre; Komisyon'a karşı Avrupa Birliği Adalet Divanı'nda emsal bir dava açılma ihtimali masada.

SİYASİ JEST DEĞİL HUKUKİ CEVAP BEKLENİYOR

Oya Armutçu'nun bugün yayımlanan "Türk avukattan AB’ye ‘vize’ resti" başlıklı köşe yazısına göre, Avukat Dr. Selim Sarıibrahimoğlu; Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupa Konseyi Başkanı António Costa ve Genişlemeden Sorumlu Komiser Marta Kos’a bir başvuru göndererek Türkiye ile AB arasındaki hukuki çelişkilere dikkat çekti.

Avrupa Komisyonu Türkiye Birimi Başkanı Antoine Colombani, bu başvuruya 28 Temmuz’da verdiği yanıtta, Türkiye’nin Vize Serbestisi Yol Haritası’nda tamamlamadığı altı kriteri ve 2025’te başlatılacak vize kademelendirme sistemini anlattı. Komisyon ayrıca, 2026’da verilen Schengen vizelerinin yaklaşık yüzde 70’inin "çok girişli" olacağını öne sürdü. Ancak bu yanıt, vize krizinin hukuki temelini sorgulayan başvuru sahiplerini tatmin etmedi.

31 Temmuz’da stajyeri Rana Faytrouny ile birlikte Komisyon’a ikinci bir mektup gönderen Dr. Sarıibrahimoğlu, “İki ay içinde açık ve gerekçeli hukuki tutumunuzu açıklayın, aksi halde AB Adalet Divanı’nda dava açacağız” ifadeleriyle en vurucu resti çekti. Avukatlar, “Biz siyasi jest değil, hukuki cevap istiyoruz” diyerek, tatmin edici bir yanıt gelmemesi durumunda Avrupa Birliği’nin İşleyişi Hakkında Antlaşması’nın 265. maddesi uyarınca “eylemsizlik davası” açacaklarını bildirdiler.

15 YILDIR SÜMEN ALTI EDİLEN DİLEKÇE VE 4 KRİTİK SORU

Köşe yazısında öne çıkan en çarpıcı verilerden biri de Avrupa Parlamentosu'nun (AP) denetim mekanizmasındaki boşluk oldu. 4 Kasım 2011 tarihinde AP Dilekçeler Komitesi tarafından “kabul edilebilir” bulunan 0649/2011 sayılı dilekçenin üzerinden 15 yıl geçmesine rağmen hiçbir adım atılmadığı ortaya çıktı.

Başvurucular, Komisyon'dan "Antlaşmaların Koruyucusu" (AB Antlaşması Madde 17) sıfatıyla hareket etmesini talep ederek şu 4 kritik soruya açık yanıt istedi:

Gümrük Birliği, Ankara Anlaşması ve Katma Protokol’e uygun mu?





Bugünkü vize uygulamaları, Katma Protokol’ün 41. maddesindeki "Standstill" (mevcut hakların daha ağır kurallarla geriye götürülememesi) ilkesine uygun mu?





Türkiye’nin Gümrük Birliği’ndeki temsil sorunu nasıl giderilecek?





2011 tarihli Avrupa Parlamentosu dilekçesi hakkında bugüne kadar hangi işlemler yapıldı?

Özellikle vize konusunda tüm vatandaşlar için genel bir vizesiz giriş hakkından ziyade, hizmet sunmak amacıyla Avrupa ülkelerine giden Türk vatandaşlarına sonradan getirilen ağır şartların "Ortaklık Hukuku"na aykırı olduğu vurgulandı.

GÜMRÜK BİRLİĞİ'NDE TEMSİL KRİZİ: YEDAŞ DAVASI EMSALİ

Oya Armutçu'nun yazısında hatırlattığı bir diğer önemli detay ise "YEDAŞ davası" oldu. Daha önce yine Dr. Sarıibrahimoğlu tarafından yürütülen bu davada, bir Türk şirketinin Gümrük Birliği kurallarının oluşturulduğu süreçlere katılamaması yargıya taşınmıştı. Dava tazminatla sonuçlanmasa da, Gümrük Birliği'ndeki "temsil ve sorumluluk boşluğu" ilk kez Avrupa Birliği yargısı önünde bu kadar açık biçimde teşhir edilmişti. Dava sırasında Avrupa Komisyonu ile AB Konseyi, 1/95 sayılı Ortaklık Konseyi Kararı’nın tek başına kendilerine atfedilemeyeceğini savunmuştu.

AVRUPA KENDİ HUKUKUNU UYGULUYOR MU?

Gelinen noktada, aday ülkelerden hukukun üstünlüğüne uymasını talep eden AB'nin, kendi ortaklık hukukunu uygulayıp uygulamadığı ciddi bir soru işareti olarak masada duruyor. Komisyon'un vereceği yanıtın Türkiye-AB ilişkileri için emsal oluşturması bekleniyor.

Öte yandan Colombani’nin mektubunda, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’in şu sözlerine de yer verildiği aktarıldı:

“Avrupa Birliği ile Türkiye arasındaki ilişki, zengin olduğu kadar karmaşıktır. Avrupa Komisyonu, karşılıklı çıkarlarımız doğrultusunda iş birliğini ilerletmeye... tamamen bağlıdır.”

Gözler şimdi, AB Komisyonu'nun iki ay içinde sunması istenen hukuki gerekçelere çevrilmiş durumda.