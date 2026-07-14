Türkiye'ye milyar dolarlık ceza araştırılsın önerisi AKP-MHP tarafından reddedildi

TBMM Genel Kurulu'nda CHP ve İYİ Parti'nin, Türkiye-Irak ham petrol boru hattı tahkim davası ve 1,47 milyar dolarlık tazminat kararının araştırılması amacıyla verdiği Meclis Araştırması önerileri, AKP ve MHP oylarıyla reddedildi. Muhalefet, Paris İstinaf Mahkemesi'nin Türkiye'nin itirazını reddettiğini ve kamu zararının araştırılması gerektiğini savunurken, AKP ise tahkim sürecinin henüz tamamlanmadığını, kesinleşmiş bir tazminat kararının bulunmadığını belirtti.

AKP-MHP OYLARIYLA REDDEDİLDİ

TBMM Genel Kurulu, Başkanvekili Pervin Buldan başkanlığında toplandı. CHP ve İYİ Parti, Türkiye - Irak petrol boru hatlarına ilişkin davayı kaybeden Türkiye'nin 1,47 milyar dolarlık tazminat ödemesi kararının araştırılması amacıyla ayrı ayrı Meclis Araştırması önerileri verdi. Öneriler, AKP ve MHP oylarıyla reddedildi.

MUHALEFET: KAMU ZARARI ARAŞTIRILSIN

İYİ Parti Afyonkarahisar Milletvekili Hakan Şeref Olgun, Paris İstinaf Mahkemesi'nin Türkiye'nin itirazını reddettiğini ve 1,47 milyar dolarlık tazminatın faiz ve diğer mali yüklerle birlikte 3 ila 3,5 milyar dolara ulaşabileceğini belirtti. Olgun, "Bu faturayı kim ödeyecek? Bu kararlara imza atanlar mı ödeyecek, bu süreçten kazanç sağlayanlar mı?" dedi.

CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, AKP'nin Paris davasını kaybettiğini vurgulayarak, "Artık maalesef 1 milyar 471 milyon dolarlık cezanın geri ödemesi için geri sayım başladı. Bu ceza tutarı 86 milyon vatandaştan değil, mutlaka Tayyip Erdoğan'ın ve ilgili AKP'li yöneticilerin mal varlıklarından tahsil edilmelidir" ifadelerini kullandı.

İKTİDAR: SÜREÇ TAMAMLANMADI, KARAR KESİNLEŞMEDİ

AKP İstanbul Milletvekili Cüneyt Yüksel, önergenin hukuki uyuşmazlığı siyasi malzemeye dönüştürme çabası olduğunu savundu. Yüksel, "Tahkim davasında iki ülkenin de birbirine tazminat ödemesine karar verildi. Bugün itibarıyla kesinleşmiş bir karar yok. Türkiye'nin iddialarını seslendirmek yerine Irak'ın bile talep ettiği şeyleri söylüyorsunuz" dedi.

AKP Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, "İddia edildiği gibi 1,47 milyar dolarlık bir tazminat asla ve kata söz konusu değil; bu apaçık bir yalan" diyerek muhalefetin iddialarını reddetti.

RÜCU TARTIŞMASI

DEM Parti Mersin Milletvekili Ali Bozan, dönemin Bakanlar Kurulu kararının tahkim kararının dayanağı olduğunu belirterek, "Bugün 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre dahi bir kamu görevlisi kamunun zararına sebebiyet verdiğinde devlet rücu ediyor. Bir gün gelecek bu kararda imzası olan kişilerden rücu edilecek" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Türkiye ile Irak arasında yarım asrı aşkın süredir devam eden ham petrol boru hattı anlaşması kapsamında tahkim süreci başlatılmıştı. Tahkim heyeti, Irak'ın 5 iddiasından 4'ünü reddederken, Türkiye'nin karşı dava kapsamındaki taleplerinin önemli bölümünü kabul etmişti. Tarafların nihai alacak ve borç dengesinin ABD'de devam eden tenfiz süreci sonunda netleşeceği belirtiliyor. AKP, sürecin henüz tamamlanmadığını ve kesinleşmiş bir tazminat kararı bulunmadığını savunurken, muhalefet kamu zararının araştırılması gerektiğini vurguluyor.

(ANKA)