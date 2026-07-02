Türkiye’ye girişte robotlarına el koyulan Tayvanlı ekibin bulduğu çözüm hayrete düşürdü

Türkiye'de düzenlenen uluslararası robotik yarışmasına katılmak için İstanbul'a gelen Tayvanlı lise öğrencileri, beklenmedik bir engelle karşılaştı. Gümrükte yarışma robotları ve ekipmanlarına el konulan ekip, pes etmek yerine hurda parçalar ve ödünç aldıkları malzemelerle sıfırdan yeni bir robot inşa etti.

VIS International öğrencilerinden oluşan VIS MARS, İstanbul'da düzenlenen yarışmada Tayvan'ı temsil eden tek ekip olarak yarışmaya katıldı. Ancak Türkiye'ye girişte yarışma robotu, yedek parçaları, teknik ekipmanları ve aletleri gümrük tarafından alındı.

Tayvan basınında yer alan habere göre öğrenciler, antrenörler ve aileleri ekipmanlarını geri alabilmek için üç gün boyunca farklı ülkelerden yoğun girişimlerde bulundu. Ancak yetkililer, malzemelerin ancak ülkeden ayrıldıktan sonra teslim edilebileceğini bildirdi.

HURDA PARÇALARLA YENİ ROBOT YAPTILAR

Yaşanan gelişmenin ardından takım, dünyanın farklı ülkelerinden yarışmacı ekiplerin desteğiyle atıl durumdaki parçaları topladı, temel aletleri ödünç aldı ve orijinal teknik çizimler olmadan tamamen yeni bir robot üretmeye başladı.

Kablo bağları ve elektrik bandıyla bir araya getirilen robot, resmi teknik kontrolleri geçerek yarışmaya katılmaya hak kazandı.

DÖRT MAÇI ÜST ÜSTE KAZANDILAR

Takım kaptanı Ray Shang ile takım arkadaşları Mason Wang ve Ken Shen'in geliştirdiği strateji kısa sürede sonuç verdi. Tayvan ekibi, elemelerde üst üste dört karşılaşmayı kazanırken, 154-117'lik skorla günün en yüksek puanına ulaşarak organizasyona damga vurdu.