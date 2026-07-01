Türkiye'ye gelir gelmez yaşadı: Koreli kadın taksi videosunu paylaştı

İstanbul'a gelen Güney Koreli bir turistin Türkiye'ye gelir gelmez taksi yolculuğunda yaşadığı ücret tartışması sosyal medyada gündem oldu. Cep telefonu kamerasıyla kaydettiği görüntüleri paylaşan kadın, taksicinin yolculuk öncesinde 350 lira söylediğini ancak yolculuğun sonunda 750 lira talep ettiğini öne sürdü. Görüntülerde taksicinin "Kamerayı kapat" sözleri de yer aldı.

TÜRKİYE'YE GELİR GELMEZ YAŞADI

Koreli kadın taksiciyle girdiği diyalogu sosyal medyadan paylaştı. Türkiye'ye gelir gelmez yaşadığı dolandırıcılığı anlatan kadın, yolculuğa başlamadan gideceği süreyi ve ücreti sorduğunu anlattı.

Yolculuğun 10 dakika süreceğini ve 350 TL tutacağını öğrenen kadın, 750 TL istenince şaşkınlığını gizleyemedi. Kadın yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:

"Taksiye bindiğimde 350 lira demişti. Bindim ve biner binmez ne olduysa 750-800 TL istedi. İndiğim zaman 750 TL istedi. 10 dakika taksi 750 TL ha! Sadece 10 dakika yol geldim. Vay be! Türkiye'ye gelir gelmez taksiyle kazıklanmak mı?"

KORELİ KADIN TAKSİ VİDEOSUNU PAYLAŞTI

Görüntülerde taksicinin, Koreli kadının nereli olduğunu başta anlayamadığını isteyeceği ücreti kadının kullandığı para birimine göre belirlediği duyuldu.

Koreli kadının hangi para birimini kullandığını öğrenmek için "Senin paran euro mu, dolar mı, lira mı?" diye sorduğu, kadının "Lira" yanıtını vermesi üzerine ise "Belki 750 TL tutar orası" dediği duyuldu.

Koreli kadının o anları kayda aldığını anlayan taksici, "Kamerayı kapat. Kamerayı kapat." diyerek müdahale etti. O anların videosunu paylaşan Koreli kadının paylaşımı kısa sürede sosyal medyada yayıldı.