Türkiye'ye böyle sokmaya çalıştı! Midesinden çıkanlar şaşkına çevirdi
Türkiye'ye uyuşturucuyu midesinde taşıyarak sokmaya çalışan yabancı uyruklu kurye, İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda yakalandı. Midesinden çıkarılan 50 kapsülde 490 gram metamfetamin ele geçirilirken, şüpheli tutuklandı.
İzmir Adnan Menderes Havalimanı’nda düzenlenen operasyonda gözaltına alınan yabancı uyruklu kurye S.M.’nin, midesinde 50 kapsül halinde toplam 490 gram metamfetamin taşıdığı belirlendi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
İzmir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yurt dışından hava yoluyla kente uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Yürütülen takip sonucunda uyuşturucuyu yutarak Türkiye'ye getirdiği belirlenen yabancı uyruklu kurye S.M., önceki gün İzmir Adnan Menderes Havalimanı’na iniş yaptığı sırada yakalandı.
490 GRAM METAMFETAMİN ELE GEÇİRİLDİ
Gözaltına alınan S.M.'nin hastanede yapılan iç beden muayenesinde midesinde çok sayıda yabancı cisim bulunduğu belirlendi. Tıbbi müdahaleyle çıkarılan 50 kapsülün içerisinden toplam 490 gram metamfetamin ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen S.M., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. (DHA)