Türkiye'nin savunma devi satıldı! Yeni sahibi belli oldu

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından bir süre önce satışa çıkarıldığı duyurulan Türk savunma sanayiinin önemli aktörlerinden ASSAN Group’un ihale süreci tamamlandı. TMSF’nin İstanbul Esentepe’deki merkezinde gerçekleştirilen ve son teklif verme tarihi 7 Temmuz 2026 olan ihaleye tek katılımcı olarak ROKETSAN girdi. ROKETSAN, 471 milyon dolarlık teklifle şirketin mal, hak ve varlıklarının tamamını bünyesine kattı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 2025 yılının ağustos ayında yürütülen 'Askeri Casusluk' soruşturması kapsamında savunma sanayi alanında peş peşe operasyonlar düzenlenmişti. Bu soruşturma sürecinde, grup bünyesinde faaliyet gösteren 10 şirkete mahkeme kararıyla TMSF kayyum olarak atanmış ve şirketlerin yönetimi TMSF'ye devredilmişti. Geçtiğimiz ay satış kararı alınmasının ardından süreç ROKETSAN'ın alımıyla noktalandı.