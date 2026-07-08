Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Türkiye Türkiye'nin savunma devi satıldı! Yeni sahibi belli oldu

Türkiye'nin savunma devi satıldı! Yeni sahibi belli oldu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın askeri casusluk soruşturması kapsamında el koyduğu savunma sanayi şirketi ASSAN Group, TMSF'nin düzenlediği ihalede tek katılımcı olan ROKETSAN'a satıldı.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Türkiye'nin savunma devi satıldı! Yeni sahibi belli oldu
Son Güncelleme:

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından bir süre önce satışa çıkarıldığı duyurulan Türk savunma sanayiinin önemli aktörlerinden ASSAN Group’un ihale süreci tamamlandı. TMSF’nin İstanbul Esentepe’deki merkezinde gerçekleştirilen ve son teklif verme tarihi 7 Temmuz 2026 olan ihaleye tek katılımcı olarak ROKETSAN girdi. ROKETSAN, 471 milyon dolarlık teklifle şirketin mal, hak ve varlıklarının tamamını bünyesine kattı.

Türkiye'nin savunma devi satıldı! Yeni sahibi belli oldu - Resim : 1

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 2025 yılının ağustos ayında yürütülen 'Askeri Casusluk' soruşturması kapsamında savunma sanayi alanında peş peşe operasyonlar düzenlenmişti. Bu soruşturma sürecinde, grup bünyesinde faaliyet gösteren 10 şirkete mahkeme kararıyla TMSF kayyum olarak atanmış ve şirketlerin yönetimi TMSF'ye devredilmişti. Geçtiğimiz ay satış kararı alınmasının ardından süreç ROKETSAN'ın alımıyla noktalandı.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Silah Türk Silahlı Kuvvetleri
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro