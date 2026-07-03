Erzincan'ın doğa harikalarından biri olan Girlevik Şelalesi, yaz aylarında yerli ve yabancı turistlerin gözdesi haline geldi. Kışın buz sarkıtlarıyla büyüleyen, yazın ise yemyeşil doğası ve 40 metreden dökülen suyuyla ziyaretçilerini kendine hayran bırakan şelaleyi görmek için Almanya'dan gelenler de oldu.

Erzincan'a yaklaşık 30 metre uzaklıkta Munzur Dağı eteklerindeki Kalecik köyünde, 9 ayrı kaynak suyunun birleşmesiyle oluşan Girlevik Şelalesi, yazın 40 metreden düşen suyu ve yeşiliyle yerli ve yabancı turistleri misafir ediyor.

'Doğal Sit-Nitelikli Doğal Koruma Alanı' olarak tescillenen şelaleyi gezen İlayda Reyyan Koşan, "Erzincan'ın doğa harikalarından biri olan Girlevik Şelalesi'ni gezmeye geldik. Buradaki doğa atmosferi çok güzel. Herkesi buraya bekleriz" dedi.

"BENCE BU DOĞAL GÜZELLİĞİ HERKESİN GÖRMESİ GEREKİYOR"

Ankara'dan Erzincan'a şelaleyi görmek için geldiğini belirten Sabriye Yıldız ise şu ifadeleri kullandı:

"Almanya'dan misafirlerimi Girlevik Şelalesi'ni gezmeleri için getirdim. Bence bu doğal güzelliği herkesin görmesi gerekiyor. Buranın tanıtımının daha iyi yapılması lazım. Erzincan'ın en güzel yerlerinden biri burası. Yemek yemek, oturmak, kahve içmek ve birlikte vakit geçirmek için çok güzel bir yer. Serinlemek isteyen herkesi Erzincan'a, Girlevik Şelalesi'ni görmeye davet ediyorum." (DHA)