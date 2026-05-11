Türkiye'nin isim ve soyisim haritası belli oldu: Zirvede yine onlar var!

Türkiye genelinde nüfus kayıtlarına göre en yaygın kullanılan isim ve soyadları listesi 2025 verileriyle güncellendi. Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarından derlenen bilgilere göre, Türkiye'nin "isim klasikleri" zirvedeki yerini korumaya devam ederken, bazı popüler isimlerin sayısındaki dramatik düşüş dikkat çekti. İşte milyonlarca kişinin taşıdığı o isimler ve Türkiye'nin en yaygın soyadlarının tam listesi...

TÜRKİYE'NİN SOYADI ŞAMPİYONU YİNE DEĞİŞMEDİ: 1 MİLYONDAN FAZLA "YILMAZ"

Nüfus verilerine göre Türkiye’de en çok kullanılan soyadı unvanı bu yıl da el değiştirmedi. 2025 yılı itibarıyla "Yılmaz" soyadını taşıyan vatandaşların sayısı 1 milyon 177 bin 896’ya ulaşarak rekor tazeledi. Yılmaz soyadını, geniş bir kitle tarafından kullanılan diğer yaygın soyadları takip etti.

Yapılan tespitlere göre Türkiye’deki en yaygın ilk 10 soyadı ve kişi sayıları şu şekilde sıralandı:

Yılmaz: 1.177.896 kişi

Kaya: 899.722 kişi

Demir: 876.934 kişi

Çelik: 717.655 kişi

Yıldız: 697.080 kişi

Şahin: 688.214 kişi

Yıldırım: 666.723 kişi

Öztürk: 586.831 kişi

Aydın: 581.387 kişi

Özdemir: 556.378 kişi

Listenin devamında ise Arslan, Doğan, Kılıç, Aslan, Çetin, Kara, Kurt, Koç, Polat ve Şimşek gibi soyadları en çok kullanılanlar arasında öne çıkan diğer isimler oldu.

ERKEKLERDE "MEHMET" VE "MUSTAFA" LİDERLİĞİNİ SÜRDÜRÜYOR

Türkiye genelinde erkek ismi dendiğinde akla gelen ilk isimler, 2025 yılında da istatistiklerdeki ağırlığını hissettiriyor. Toplamda 1 milyon 271 bin 896 kişinin taşıdığı "Mehmet" ismi, listenin en başında yer alıyor. Mehmet ismini 1 milyon 57 bin 634 kişiyle "Mustafa" ve 857 bin 105 kişiyle "Ahmet" takip ediyor.

Erkeklerde en yaygın kullanılan diğer isimler ve sıralama ise şöyle:

Ali: 736.478 kişi

Hüseyin: 571.822 kişi

Hasan: 531.386 kişi

Murat: 527.648 kişi

Yusuf: 526.127 kişi

İbrahim: 505.052 kişi

İsmail: 434.992 kişi

Sıralamanın devamında Ömer, Ramazan, Osman, Abdullah, Fatih, Emre, Halil, Hakan, Süleyman ve Adem isimleri yoğunluk gösterirken; Metin ismi, Türkiye'nin en yaygın 30. ismi olarak listedeki yerini aldı.

KADINLARDA "FATMA" VE "AYŞE" İSİMLERİ ZİRVEYİ BIRAKMIYOR

Kadın isimleri kategorisinde Anadolu’nun kültürel dokusunu yansıtan isimler ilk sıralardaki yerini koruyor. Türkiye'nin en yaygın kadın ismi 1 milyon 152 bin 158 kişi ile "Fatma" oldu. Listenin ikinci sırasında 906 bin 873 kişiyle "Ayşe", üçüncü sırasında ise 776 bin 708 kişiyle "Emine" bulunuyor.

En çok tercih edilen diğer kadın isimleri şu verilerle kayıtlara geçti:

Hatice: 709.426 kişi

Zeynep: 707.953 kişi

Elif: 556.208 kişi

Meryem: 320.576 kişi

Merve: 293.380 kişi

Zehra: 268.716 kişi

Esra: 248.211 kişi

Kadınlarda bu isimleri sırasıyla Özlem, Büşra, Yasemin, Melek, Hülya, Kübra, Sultan, Dilek, Leyla ve Rabia isimleri izledi.

"MEHMET" VE "FATMA" İSİMLERİNDE DİKKAT ÇEKEN DÜŞÜŞ

İstatistiklerde en dikkat çeken detay ise Türkiye’nin en popüler isimlerindeki sayısal düşüş oldu. Son 8 yıllık süreç incelendiğinde, klasik isimleri tercih etme oranında bir azalma yaşandığı görülüyor.

Mehmet ismindeki düşüş: 2018 yılında 1 milyon 361 bin 958 olan "Mehmet" ismi taşıyanların sayısı, 2025 yılında 1 milyon 271 bin 896’ya geriledi. Bu, 8 yıl içinde 90 bin 62 kişilik bir azalma anlamına geliyor.

Fatma ismindeki düşüş: Benzer bir durum kadınlarda da yaşandı. 2018’de 1 milyon 235 bin 828 olan "Fatma" ismi, 2025’te 1 milyon 152 bin 158’e düştü. Fatma ismini taşıyanların sayısında 83 bin 670 kişilik bir azalma kaydedildi. Toplamda her iki isimdeki düşüş 175 bin kişiye yaklaştı.

"YILMAZ" SOYADI ARTIŞTA

İsimlerin aksine Türkiye’nin en yaygın soyadı olan "Yılmaz", istikrarlı bir şekilde artmaya devam ediyor. 2018 yılında 1 milyon 134 bin 443 kişinin taşıdığı bu soyadı, aradan geçen yıllarda 43 bin 453 kişi artarak 2025’te 1 milyon 177 bin 896 kişiye ulaştı. Bu veriler, klasik isimlere olan eğilimin yerini yeni nesil isimlere bıraktığını ancak soyadı dağılımında geleneksel yapının korunduğunu ortaya koyuyor.