Türkiye'nin ilk kadın Ticaret Borsası Başkanı 17 yıllık görevini noktaladı

İzmir Ticaret Borsası (İTB) eylül ayı olağan meclis toplantısı İzQ İnovasyon Merkezi'nde gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan İTB Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli, tarımsal üretim açısından bu yıl Türkiye için genel olarak olumlu bir sezon yaşandığını söyledi. Kestelli, "Zamanında gelen kış ve ilkbahar yağışları sayesinde, irleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) verilerine göre tahıl üretimimizin 41,6 milyon tona ulaşması ve 5 yıllık ortalamanın yaklaşık yüzde 12 üzerine çıkması bekleniyor. Buğday ve arpanın yanı sıra bölgemizin gözbebeği olan üzüm, incir, zeytin ve zeytinyağında da geçen yıla kıyasla çok daha yüksek bir üretim tablosuyla karşı karşıyayız" dedi.

"İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ARTIK YALNIZCA KURAKLIK DEĞİL"

İklim kaynaklı risklerin artık tek bir ülkenin veya bölgenin sorunu olmaktan çıktığını aktaran Kestelli, "Bir bölgede yaşanan iklim olayı, başka bir bölgedeki üretimi, oradaki üretim kaybı ise küresel emtia piyasalarını etkileyebiliyor dedi. Mevcut değerlendirmelerin 2026'nın sonbahar ve kış döneminde güçlü bir El Nino ihtimaline işaret ettiğini aktaran Kestelli, "Güçlü ve uzun süren bir El Nino'nun, diğer maliyet unsurlarıyla birleşmesi halinde küresel gıda fiyatları üzerinde baskı oluşturabileceği değerlendiriliyor. Elbette bunların birer risk senaryosu olduğunu ve kesinleşmiş sonuçlar olarak görülmemesi gerektiğini de belirtmek gerekiyor" diye konuştu.

İklim değişikliği artık yalnızca kuraklık değil, üreticinin alışık olduğu dengelerin bütünüyle bozulması olduğunu dile getiren Kestelli, "Tarladaki kayıp küresel arzı, arzdaki değişim ticaret akışlarını, nihayetinde ise raflardaki tüketici fiyatlarını vuruyor. Geçtiğimiz sene birçok tarımsal üründe bu durumu çok derinden yaşadık. En azından bu yıl ülkemiz açısından ortaya çıkan yüksek üretim miktarını; gıda arzının güvenliği, ithalat ihtiyacının azaltılması ve tarımsal ürünlerde rekabet gücünün korunması açısından son derece kıymetli görüyorum" dedi.

"BAYRAĞI DEVRALACAK DOSTLARIMIN, ÇITAYI YUKARILARA TAŞIYACAĞINA İNANCIM TAM"

İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini 2009 yılında üstlendiğinde, Türkiye'de bir ticaret borsasının başkanlığına seçilen ilk kadın olduğunu hatırlatan Kestelli, "Bugün Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Yönetim Kurulu'nda görev yaparken de bu sorumluluğu taşımaya devam ediyorum. Yıllar içerisinde şunu daha iyi anladım; ilk olmak elbette kıymetlidir. Ama asıl kıymetli olan, sizden sonra gelenler için bunun artık sıra dışı olmadığı bir zemin bırakabilmektir. Görev sürem boyunca tarımın geleceğinden teknolojiye, eğitimden girişimciliğe ve uluslararası iş birliklerine kadar pek çok alanda projeler geliştirdik. Bunların her birinin Borsamızın tarihinde ayrı bir yeri olduğuna inanıyorum. Bütün bunların yanında, kadınların iş hayatında ve özellikle karar mekanizmalarında daha güçlü biçimde yer almasına katkı sunabilmiş olmayı da çok değerli buluyorum" diye konuştu.

Kestelli, borsanın 135 yıllık bir kurum olduğunun farkındalığı ile sektörlere olduğu kadar, toplumsal duyarlılıklara da önem vermeye çalıştıklarını aktardı. Kestelli, sözlerini şöyle tamamladı:

"Yeri geldi fırtınalı günlerden geçtik, yeri geldi önümüze örülen duvarları inancımızla yıktık. Her veda bir yanıyla hüzünlüdür, evet ama benim hüznüm, görevimi tamamlamış olmanın verdiği, derin huzurla harmanlanıyor. Geriye dönüp baktığımda; güçlü bir kurum ve içinde başı dik, adımları sağlam, yarınlara umutla bakan ve en önemlisi birbirine sevgiyle, saygıyla bağlı bir aile görüyorum. Bu, bir liderin bırakabileceği en büyük mirastır. Başkanlık sıfatım sona erse de bu kuruma olan sevdam, bu davaya olan inancım ve sizlere olan bağlılığım her zaman devam edecek. Sıfatlar geçicidir, baki kalan kurduğumuz bu sarsılmaz bağlardır. Bayrağı devralacak dostlarımın, bu çıtayı çok daha yukarılara taşıyacağına olan inancım tamdır." (DHA)