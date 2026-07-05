Türkiye'nin ilk gece maratonu gerçekleşti

Türkiye’nin ilk gece maratonu, İstanbul Sarıyer’de büyük bir coşkuyla gerçekleştirildi. 32 farklı ülkeden gelen 370 sporcunun katılım sağladığı tarihi organizasyon, Sarıyer sokakları ve İstanbul Boğazı kıyısında koşuldu.

Dev yarış, dereceye giren atletler için düzenlenen ödül töreniyle başarıyla tamamlandı.

İSTANBUL BOĞAZI KIYISINDA GECE BOYUNCA BÜYÜK MÜCADELE VERİLDİ

Çayırbaşı Stadı önünde 4 Temmuz Cumartesi günü saat 22.00'de verilen startla başlayan maratonda sporcular, gece boyunca derece elde edebilmek için kıyasıya mücadele etti.

Türkiye'de ilk kez gece vaktinde düzenlenen bu büyük spor organizasyonu 3 ayrı etaptan oluştu: 42 kilometrede 4 kişilik takım yarışı, yarı maratonda 2 kişilik takım yarışı ve 10 kilometrelik bireysel koşu etapları ile sporcular İstanbul Boğazı manzarası eşliğinde ter döktü. Yarışların bitiş çizgisinin ardından sporcular ödüllerine kavuştu.

"32 ÜLKEDEN 370 SPORCU TER DÖKÜYOR"

Organizasyonun sorumlularından Prof. Dr. Umut Başoğlu, Türkiye'de bir ilk olan bu anlamlı spor etkinliği hakkında şu ifadeleri kullandı:

“Şu anda Türkiye'nin ilk gece maratonunu organize ediyoruz. 8 yıl önce hayalini kurduğumuz yaşadığımız bölge olan Sarıyer'de sporu ve doğayı bir araya getirmeye çalıştık. Türkiye'nin birçok yerinde yarı maraton ve normal maraton yarışmaları gündüz saatlerinde devam ediyor. Bu organizasyonu ilk kez düzenleyip gece yapmaya çalıştık. Ve bu katılım gerçekten çok değerli. Sarıyer'in sokaklarında ve İstanbul Boğazı'nın kenarında şu anda 32 ayrı ülkeden tam 370 sporcu ter döküyorlar. Buradaki en önemli şeylerden bir tanesi şu hem gece maratonu olması hem de bayrak maraton yarışmasını ilginç bir hale getirmeye çalıştık. 42 kilometrede 4 kişilik takım, yarı maratonda 2 kişilik takım ve 10 kilometre olmak üzere üç ayrı etaptan oluşuyor” (DHA)