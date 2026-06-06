TÜRK Toraks Derneği, 5 Haziran Dünya Çevre Günü kapsamında Türkiye’nin hava kalitesini mercek altına alarak en temiz ve en kirli havaya sahip 10 ili listeledi.

Araştırma sonuçlarına göre Türkiye’nin havası en temiz ili Kırklareli olurken, en kirli il ise Iğdır olarak belirlendi. Ancak ortaya çıkan veriler, Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) belirlediği referans değerlerin Türkiye genelinde aşıldığını ortaya koydu.

TÜRKİYE'NİN HAVASI EN TEMİZ İLİ BELLİ OLDU

Hürriyet'ten Meltem Özgenç'in haberine göre, Türk Toraks Derneği Çevre Sorunları ve Akciğer Sağlığı Çalışma Grubu Başkanı Doç. Dr. Nilüfer Aykaç, verilere ilişkin şu değerlendirmede bulundu:

“DSÖ’nün belirlediği sınır değerler esas alındığında, Türkiye’de yeterli ölçüm yapılan tüm illerde, DSÖ tarafından önerilen referans değerlerin (yıllık 15 μg/m³) aşıldığı saptandı. Üç büyük ildeki partikül madde düzeyleri şöyle: İstanbul 36.88 partikül madde, Ankara 39.35 partikül madde ve İzmir 41.81 partikül madde.”

Türkiye'de hava kirliliğinin görece en düşük çıktığı, partikül madde düzeyi en temiz 10 şehir ve değerleri ise şöyle sıralandı:

Kırklareli: 22.46



Artvin: 24.02

Bayburt: 24.85

Sinop: 25.14

Bingöl: 25.41

Rize: 26.74

Karabük: 27.95

Kırşehir: 28.4

Isparta: 29.43

Bartın: 30

2025 yılı verilerine göre partikül madde kirliliği en yüksek seviyede ölçülen 10 il ve kirlilik oranları sırasıyla şu şekildedir:

Iğdır: 118.17

Malatya: 111.73

Osmaniye: 111.23

Kahramanmaraş: 97.4

Hatay: 89.35

Ağrı: 69.09

Hakkâri: 62.26

Mersin: 58.29

Şırnak: 57.96

Bursa: 57.08