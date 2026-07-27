Türkiye'nin gözde plajında dikkat çeken gelişme! 2 gündür ziyaretçi alınmıyor

Muğla’nın Fethiye ilçesindeki Ölüdeniz Mahallesi’nde bulunan ve özellikle yaz döneminde yerli ile yabancı turistlerin yoğun ilgi gösterdiği Kıdrak Plajı’na yaklaşık iki gündür ziyaretçi alınmıyor. Plaja gelen çok sayıda kişi giriş yapamadan bölgeden ayrılırken, uygulamanın nedenine ilişkin yetkili kurumlardan henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Turizm sezonunun en hareketli günlerinde yaşanan gelişme, tatilcilerin yanı sıra bölgede faaliyet gösteren turizm işletmelerinin de dikkatini çekti



KIDRAK PLAJI’NIN KAPALI OLMASI İHALE SÜRECİNİ YENİDEN GÜNDEME GETİRDİ

Ziyaretçi kabulünün durdurulması ile birlikte gözler, geçtiğimiz aylarda gerçekleştirilen işletme ihalesine çevrildi. Muğla Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü, 3 Haziran 2026 tarihinde plajın işletmesi için 5 + 5 yıllık süreyi kapsayan bir ihale düzenlemiş, ihale için belirlenen muhammen bedel ise 13 milyon 390 bin 392 TL olmuştu.

KAPANMA NEDENİ İÇİN RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR

İhaleyi kazanan firmanın ismi bugüne kadar kamuoyuyla paylaşılmazken, plajın iki gündür kapalı tutulmasının ihale süreci ile bağlantılı olup olmadığına dair resmi makamlardan herhangi bir açıklama gelmedi. Yetkili kurumlardan yapılacak açıklamanın hem plajı neden kapalı olduğu hem de ziyaretçilerin yeniden ne zaman kabul edileceği konusundaki belirsizliği gidermesi bekleniyor.