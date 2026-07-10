Türkiye’nin en zengini Afrika’yı fethediyor: 300 milyon dolarlık dev imza atıldı

Afrika Finans Kurumu ve Türk enerji üreticisi Aksa Enerji Üretim A.Ş. Burkina Faso için tarihi bir anlaşmaya imza attı. Ülkenin elektrik bağımsızlığını hedefleyen 300 milyon dolarlık kurumsal kredi tesisi anlaşmasının mali kapanışı Temmuz 2026'da yapıldı. Anlaşma kapsamında 60 milyon dolarlık ilk kredi dilimi serbest bırakıldı.

TÜRKİYE'NİN EN ZENGİNİNDEN DEV ADIM

Afrika kıtasındaki yatırımlarıyla dikkat çeken Aksa Enerji yönetiminin başında tanıdık bir isim bulunuyor. Şirketin sahibi ve CEO'su olan Cemil Kazancı, Türkiye'nin en zengin birinci iş insanı unvanını elinde bulunduruyor. Cemil Kazancı aynı zamanda dünyanın en zengin 846. kişisi olarak küresel piyasalarda da güçlü bir ağırlığa sahip.

YÜZDE 60'I DIŞA BAĞIMLI

Halkın sadece yüzde 20'sinin elektriğe erişebildiği Burkina Faso, mevcut enerjisinin yüzde 60'ını komşu ülkelerden yüksek maliyetlerle ithal ediyor. Türk şirketinin kuracağı 119 megavat kapasiteli termik santral bu bağımlılığı kökten bitirecek. 2027 yılında tam kapasiteyle faaliyete geçmesi planlanan yeni tesis sayesinde ülkenin elektrik ithalatı yüzde 50'den fazla azalacak.

AFRİKA PAZARINDA TÜRK EGEMENLİĞİ

Türk enerji devinin Afrika'daki tek hamlesi bu proje değil. Afrika Finans Kurumu ile ortaklığını derinleştiren Aksa Enerji, geçen yıl da Senegal ve Gana'daki projeleri için 150 milyon dolar kredi temin etmişti. Şirket, Senegal'de 255 megavat gücündeki kombine çevrim gaz santrali inşaatını da tüm hızıyla sürdürüyor.

"AFRİKA'DA UZUN VADELİ BAĞLILIK"

Yatırımın önemine dikkat çeken Aksa Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Cemil Kazancı, "Burkina Faso projesi, şirketimizin Afrika'ya olan uzun vadeli bağlılığında önemli bir dönüm noktasıdır. Sürdürülebilir ekonomik kalkınmayı desteklerken, ülkenin enerji güvenliğini de güçlendirecektir" diyor.

Afrika Finans Kurumu Başkanı ve CEO'su Samaila Zubairu da endüstriyel geleceğin güvenilir altyapıya bağlı olduğunu vurguluyor. Samaila Zubairu, "Kesintisiz elektrik; işletmelerin büyümesi, endüstrilerin genişlemesi ve ekonomilerin küresel ölçekte rekabet edebilmesi için temel bir ihtiyaçtır" diyerek Türk şirketinin üstlendiği rolün önemini işaret ediyor.