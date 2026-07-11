Türkiye'nin en uzun mahallesi: Kilometrelerce gidilse de bitmiyor!

Bursa'nın İnegöl ilçesindeki Hilmiye Mahallesi, 5.2 kilometrelik yerleşim hattıyla Türkiye'nin en uzun kırsal mahallesi unvanını taşıyor. Osmanlı-Rus Harbi sırasında Gürcistan'dan göç eden aileler tarafından kurulan mahalle, 'Cumhuriyetin Divası' Müzeyyen Senar'ın doğduğu yer olarak da biliniyor.

Bursa'nın İnegöl ilçesine 17 kilometre uzaklıktaki mahalle, ünlü Oylat Kaplıcaları ve 3 milyon yıllık Oylat Mağarası'na giden güzergah üzerindeki mahalle, turizm potansiyeliyle de dikkat çekiyor.

GÜRCİSTAN'DAN GÖÇLE KURULDU

Mahalle, 1877-1880 yılları arasında Osmanlı-Rus Harbi nedeniyle Gürcistan'ın Acara bölgesinden göç eden aileler tarafından kuruldu. Adını Hilmi Efendi'den alan yerleşim yeri, başlangıçta bin 980 metre uzunluğundaydı. Yeni yerleşim alanlarının eklenmesiyle bu rakam 5 bin 200 metreye ulaştı.

Hilmiye Mahallesi Muhtarı Osman Nuri Orhan, "Köyümüz Gürcistan Acara bölgesinden göç etmiş, 1877 ile 1880 arası. Türkiye'nin en uzun köyü. Bin 980 metreydi 5 bin 200 oldu" dedi.

MEYVESİNDEN HAYVANINA, HER ŞEY VAR

Mahallede yaklaşık 450 kişi daimi olarak yaşıyor, yaz aylarında bu sayı 750 ile bin arasına çıkıyor. 1946'da kurulan İnegöl'ün en eski anonim şirketi de bu mahallede yer alıyor. Orman köyü statüsündeki Hilmiye'de ahududu, aronya ve frenk üzümü gibi aromatik meyveler yetiştirilirken yeni bir at çiftliği de kuruluyor.

Orhan, "Aslında devlete çok fazla yük olmayan, kendi yağında kavrulan bir köyüz. Köyümüzün içinde turistik işletmeler de var. Lokantalar olsun, çay bahçeleri olsun" diye konuştu.

'BU DÜNYANIN CENNETİNDE YAŞIYORUZ'

Mahallenin doğal güzelliklerini vurgulayan Orhan, "Kışı güzel yaşıyoruz, yazı ayrı güzel yaşıyoruz. Topraklarımız verimli, turistik bir köy. Ama bu dünyanın cennetinde yaşıyoruz desek daha iyi olur" ifadelerini kullandı.

MÜZEYYEN SENAR'IN DOĞUM YERİ

Mahalle, 'Cumhuriyetin Divası' olarak anılan Müzeyyen Senar'ın Zeliha Eren adıyla doğduğu yer olarak da biliniyor. Senar, doğumunun ardından Keles ilçesi Gököz Mahallesi'ndeki bir aileye evlatlık verildi.

Orhan, ünlü sanatçının yıllar sonra Oylat'a geldiğinde hâlâ kırgın olduğunu aktardı. "Müzeyyen Senar buradan evlatlık veriliyor. Oylat'a geldiğinde kırgın olduğunu söyledi. 'Beni vermişler, bana bakamamışlar' demişti. Burada içten içe ağlayan bir ablamız oldu. Allah rahmet eylesin" dedi.

(DHA)