Türkiye'nin en nadir canlılarından biri görüntülendi: Dokunana tam 100 bin lira ceza kesilecek

Bolu'nun Yedigöller Milli Parkı'ndaki Derin Göl kıyısında yürüyüş yapanlar, nesli tehlike altındaki su samuruyla burun buruna geldi. Gölde yüzen ve ardından kıyıya çıkan hayvan cep telefonuyla kaydedildi.

Yedigöller Milli Parkı'nda bulunan Derin Göl kıyısında yürüyüş yapan doğaseverler, göl kenarında su samuruyla karşılaştı. Bir süre suyun üzerinde yüzerek dolaşan su samuru ardından kıyıya çıktı ve kısa sürede gözden kayboldu. O anlar çevredekiler tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

TÜRKİYE'DE SAYILARI AZALIYOR

Avrasya su samuru (Lutra lutra), Türkiye'de nesli tehlike altındaki türler arasında yer alıyor, avlanmanın cezası ise 2025-2026 av döneminde tam olarak 100 bin TL. Temiz su kaynaklarına bağımlı yaşayan su samurları, habitat kaybı, su kirliliği ve kaçak avcılık nedeniyle popülasyon baskısıyla karşı karşıya. Türün bir bölgede görülmesi, o ekosistemin sağlıklı ve temiz olduğunun en güvenilir göstergelerinden biri sayılıyor.

YEDİGÖLLER SU SAMURU İÇİN İDEAL YAŞAM ALANI

Bolu'nun simgesi olan Yedigöller Milli Parkı, yoğun orman örtüsü ve birbirine bağlı yedi doğal gölüyle su samurları için elverişli bir yaşam alanı sunuyor. Parkın insan baskısından görece uzak yapısı, türün burada varlığını sürdürmesini kolaylaştırıyor. Derin Göl ise parkın en büyük ve en derin gölü olmasıyla biliniyor.

(DHA)