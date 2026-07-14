Türkiye'nin en değerli tarım ürünleri burada üretilecek, köyün kaderi değişecek!

Giresun'un Sultaniye köyünde muhtar Muhammet Çakır, fındığa bağımlı tarım geleneğini kırarak arazisinde safran, salep ve beyaz zambak yetiştiriyor. Alternatif ürünlerin verimini bizzat test eden Çakır, başarılı sonuçları köy halkıyla paylaşarak üreticileri farklı ürünlere yönlendirmeyi hedefliyor.

Giresun'un Sultaniye köyü muhtarı Muhammet Çakır, birim alandan yüksek verim alınabilecek bitkileri belirlemek amacıyla kendi arazisinde deneme üretimi yapıyor. Çakır, verimli ve ekonomik olduğunu gördüğü ürünleri çiftçilere de tavsiye edeceğini, yetiştiricilik ve pazarlama konusunda köy halkıyla bilgi paylaşımında bulunacağını belirtti.

SAFRAN YETİŞTİ AMA KEMİRGENLER VURDU

Denediği ürünlerde farklı sonuçlar aldığını aktaran Çakır, salep üretiminde her yıl sökülüp dikilme zorunluluğunun işçilik maliyetini artırdığını belirtti. Çakır, "Safran ise bölgemizde yetişti ama ben kemirgen hayvanlar nedeniyle yüzde 30 zayiat verdim" diye konuştu.

Beyaz zambağın bölgeye en iyi uyum sağlayan ürün olduğunu anlatan Çakır, bitkinin soğanının yurt dışına ihraç edildiğini ve alım garantisi bulunduğunu kaydetti.

TÜRKİYE'NİN EN DEĞERLİ TARIM ÜRÜNLERİ

Çakır'ın denediği üç ürün de Türkiye'nin yüksek katma değerli tarım ürünleri arasında yer alıyor. Dünyada gramı 150 ila 450 TL arasında satılan ve kilogram fiyatı 600 bin TL'ye kadar çıkan safran, en pahalı baharat unvanını taşıyor.

Doğadan toplanması yasak olan ve orkide yumrularından elde edilen salebin kurutulmuş kilosu ise 13 bin TL'yi buluyor. Beyaz zambak soğanının ise Çakır'ın da belirttiği gibi yurt dışına ihracat garantili alımı bulunuyor.

(AA)