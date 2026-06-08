Türkiye'nin en değerli çiçeğini ezip geçtiler: 700 bin lira cezaya aldırmadılar

Tunceli'nin Ovacık ilçesine bağlı Ağdat Köyü çevresinde yetişen ters laleler, her yıl yalnızca 15 ile 20 gün boyunca çiçek açıyor. Halk arasında "hüzün çiçeği" ve "ağlayan gelin" olarak bilinen kırmızı ve turuncu tonlarındaki bu endemik bitki, Doğu Anadolu'nun yüksek rakımlı bölgelerinde Hakkari ve Van başta olmak üzere sınırlı sayıda ilde doğal olarak yetişiyor.

Kısa çiçeklenme dönemi her yıl doğaseverlerin ve fotoğraf tutkunlarının bölgeye akın etmesine yol açıyor. Ancak daha iyi kare yakalama çabasıyla çiçeklerin arasına giren ziyaretçiler bitkileri eziyor, filizlerin topraktan çıkmasını engelliyor. Koruma altındaki ters lalelere zarar verenlere 2026 yılı itibarıyla 700 bin lira idari para cezası uygulanıyor.

"HİÇBİRİMİZ GİRMEYELİM, UZAKTAN GÖRMEK YETER"

Bölgeyi gezen ziyaretçiler de tahribatın farkında. Nesrin Söylemez "700 bin lira az bile" diyerek ziyaretçilerin patika yolların dışına çıkmaması gerektiğini vurguladı.

Şehriban Sanem Doğan ise alanı gezerken pişmanlık duyduğunu ifade etti. Doğan "Geçenler basmış, ezmiş, toprak basılmış. Buralardan çıkma ihtimali olan filizler çıkamıyor. Hiçbirimiz girmeyelim, sadece görelim uzaktan yeter, varlıklarını korusunlar yeter" dedi. Doğan çiçek alanlarının tahtadan ve sicimden bariyerlerle çevrilmesini önerdi.

Ziyaretçi Bülent Yaşar da "Attığımız her adım maalesef doğaya zarar verebiliyor ama bu güzellikleri geleceğe taşımak en büyük boyun borcumuz" diye konuştu.

(ANKA)