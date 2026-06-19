Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, yörede doğal olarak yetişen ve sadece bu mikro ekosistemde görülen endemik bitki türlerini korumak amacıyla kampüs içinde bir alan oluşturdu. "Endemik Tepesi" adı verilen bu alan yaklaşık 10 dönüm büyüklüğünde. Tepeye Flora Fauna Koruma ve Eğitim Alanı tabelası yerleştirildi.

Proje, üniversitenin Yeşil Yerleşke Koordinatörlüğü ile Sıfır Atık Yönetimi Koordinatörlüğü tarafından yürütülüyor. Yörede tespit edilen farklı bitki türleri de tepeye taşınarak alan zenginleştiriliyor. Çalışmayla biyolojik çeşitliliğin sürdürülebilirliği ve çevre bilincinin gelişimine katkı sağlanması hedefleniyor.

Alkanna cappadocica ve Nevsehirensis gibi sadece Nevşehir ve çevresine özgü türler bu tepede bir araya getiriliyor.

TÜRKİYE ENDEMİK TÜRLERDE DÜNYA DÖRDÜNCÜSÜ

NEVÜ Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Botanik Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Gençay Akgül, tepenin doğal türleri korumanın yanı sıra öğrenci, akademisyen ve araştırmacılar için eğitim ve gözlem merkezi işlevi göreceğini söyledi. Akgül, projeyle endemik türlerin tanıtılmasının ve ekolojik dengenin önemine dair toplumsal farkındalığın artırılmasının hedeflendiğini belirtti.

Akgül şöyle konuştu:

"Böyle bir alan belirledik. Burası endemikler açısından oldukça zengin. Şu andaki tespitlerimize göre, burada 10'un üzerinde endemik tür var. Türkiye zaten dünyada bitkiler, tür çeşitliği ve endemikler açısından dünyada ilk 5 sıraya yükselmiş durumda.

Dünyada yaklaşık 380 bin tür bitki var. Bunun 12 bin türü Türkiye'de bulunuyor. Bu 12 bin bitkinin 4 bini de endemik, sadece Türkiye'ye özgü. Türkiye endemikler açısından Çin, Madagaskar, Avustralya gibi ülkelerden sonra dördüncü sıraya tırmanıyor."

ÖĞRENCİLER "YEŞİL VATAN"I YAKINDAN TANIYOR

Nevşehir'de bulunan 230 bitki türünün 80'inin endemik olduğunu belirten Akgül, bu sayının oldukça iyi bir düzeyi gösterdiğini söyledi.

"Tepedeki endemik türleri Nevşehir yöresindeki insanların veya dışarıdan gelen ziyaretçilerin görmesi mümkün olabilecek. Zaten lisans ve lisansüstü öğrencilerimiz ders kapsamında buraya sürekli gelip hem bakımını hem de incelemelerini yapıyor. 'Yeşil Vatan' dediğimiz kavram yeni gelişmeye başladı. Öğrenciler 'Yeşil Vatan'ı yakından tanıma imkanı buluyor. Böylece bilinçlenme düzeyi artmış oluyor."

Endemik türlerin doğal alanda korunmasının daha nitelikli sonuçlar verdiğini vurgulayan Akgül, "Çünkü bu alanın uygun olması nedeniyle endemikler daha kolay yetişebiliyor, izlenmesi daha kolay oluyor. Bu açıdan alan Türkiye'de ilk sayılabilir" dedi.

Akgül, Nevşehir'in farklı noktalarında tespit edilen türlerin tepeye taşınarak çoğaltıldığını söyledi. Gelecekte Endemik Tepesi'nin daha fazla tür barındıran örnek bir koruma ve eğitim alanına dönüşmesinin hedeflendiğini sözlerine ekledi.

(AA)