Türkiye'nin en çok üreteni: Tarlada 60 TL'ye satan çiftçi rafta 200 TL'ye görünce isyan etti

Avrupa Birliği tarafından coğrafi işaretle tescillenen Araban sarımsağının hasat dönemi başladı. Türkiye'nin sarımsak ihtiyacının yüzde 25'ini karşılayan Gaziantep'in Araban Ovası'nda bu yıl 40 bin ton rekolte bekleniyor. Ancak tarlada kilosuna 60 lira değer biçilen sarımsağın marketlerde 200 liraya kadar yükselmesi üreticiden tepki topladı.

10 BİN İŞÇİ TARLADA

Eylül ayında toprakla buluşan sarımsağın toplanması için çevre il ve ilçelerden gelen 10 bin tarım işçisi yoğun bir mesai harcıyor. Sabahın erken saatlerinde tarlalara giren emekçiler, topladıkları sarımsakları kasalara doldurarak satışa hazır hale getiriyor. İki ay sürecek hasat dönemi bölge ekonomisi için büyük önem taşıyor.

"100 LİRANIN ALTI ZARAR"

Araban Ziraat Odası Başkanı Hasan Altun, üreticinin bu yıl maliyetlerin altında ezildiğini vurguladı. Geçen yıl tarlada 70 liradan satılan sarımsağın fiyatının bu yıl 60 liraya düştüğünü belirten Altun, üreticinin kazanabilmesi için taban fiyatın en az 100 lira olması gerektiğini ifade etti.

Tarladan çıkan ürünün markette fahiş fiyatlara satılmasına tepki gösteren Altun, aradaki aracıların kaldırılması için pazar kurulması çağrısında bulundu. Üretici birliği kurduklarını da ekleyen Altun, borçlu olan çiftçinin ürünü hemen elinden çıkarmak zorunda kaldığını, aracıların da bu durumu fırsat bilerek fiyatları kasıtlı olarak düşürdüğünü aktardı.

İTHALATIN DURDURULMASI İSTENİYOR

Bu yıl yaşanan yoğun yağışlar sayesinde sarımsağın geçen yıla göre çok daha dolgun ve iri olduğunu kaydeden Hasan Altun, dışarıdan sarımsak ithal edilmesinin durdurulmasını talep etti. İthalatın kesilmesi durumunda Türkiye’nin sarımsak ihtiyacının yarısını tek başlarına karşılayabilecek kapasiteye sahip olduklarını belirten Altun, coğrafi işaretli Araban sarımsağının dünyada hak ettiği yere gelmesi gerektiğini vurguladı.

(DHA)