Türkiye'nin en büyüklerinden: 7 yıl sonra kapaklar açıldı, 173 metreden su boşaldı
Türkiye'nin üçüncü büyük barajı Karakaya'da 7 yıl aradan sonra tahliye kapakları açıldı. 173 metre yükseklikten dökülen suyun oluşturduğu manzara, çevre illerden ziyaretçi akınına neden oldu.
Türkiye'nin en büyük üçüncü barajı
Fırat Nehri üzerinde Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesinde yer alan Karakaya Barajı ve HES, Türkiye'nin en büyük üçüncü barajı ve ikinci büyük hidroelektrik santrali konumunda bulunuyor.
Yapımı 11 yıl sürdü
Barajın yapımına 1976'da başlandı, 1987'de tamamlanarak su tutma işlemine geçildi. O tarihten bu yana hem enerji üretimi hem de bölge ekonomisi için kritik bir altyapı olarak hizmet veriyor.
1800 megavat kurulu güç
Karakaya Barajı ve HES, toplam 6 ünitesiyle 1800 megavat kurulu güce sahip. Tesis, Türkiye'nin elektrik üretiminde önemli bir paya sahip.
Üç ile tarımsal katkı
Baraj yalnızca enerji üretmiyor. Havzasındaki su, Diyarbakır, Elazığ ve Malatya sınırlarında hem su ürünleri yetiştiriciliğine hem de tarımsal sulamaya katkı sağlıyor.
Yoğun yağışlar su seviyesini zirveye taşıdı
Bu yılki yoğun yağışlar barajın rezervuar hacmini 9,5 milyar metreküpe ulaştırdı. Su kotu maksimum seviyeye yaklaştı.
7 yıl aradan sonra kapaklar açıldı
Olası taşkın riskine karşı 11 Mayıs'ta 7 yıllık aranın ardından barajın tahliye kapakları açıldı. İlk etapta 2 kapak devreye alındı.
6 kapağın tamamı açık
Kademeli olarak 4 kapak daha açıldı. Şu anda toplam 6 dolusavak kapağından dakikada binlerce metreküp su tahliye ediliyor.
173 metreden dökülen su
Gövde yüksekliği 173 metre olan baraj setinden süzülen basınçlı su, vadiye doğru dökülerek etkileyici bir manzara oluşturuyor.
Güneş vurunca gökkuşağı beliriyor
Tahliye edilen suyun havada oluşturduğu damlacıklara güneş ışınlarının yansımasıyla bölgede zaman zaman gökkuşağı oluşuyor.
Çevre illerden ziyaretçi akını
Kapaklarının açıldığı haberi yayılınca Diyarbakır, Şanlıurfa ve Malatya başta olmak üzere çevre illerden vatandaşlar bölgeye akın etti.
"Kuruyan çeşmelerden bile su fışkırıyor"
Diyarbakır merkezden ailesiyle gelen Cuma Çelik, bu kışın bol kar yağışı ve ardından gelen yağmurlarla her yerde suyun fışkırdığını söyledi. Çelik, manzarayı görmenin kendisini çok mutlu ettiğini belirtti.
"Ömrümde böyle bir şeye şahit olmadım"
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinden gelen Hasan İnal, "Suyun sesi, havada uçuşan damlalar insanın nefesini kesiyor. İlk defa böyle bir manzara görüyorum" dedi.
"Hiç bukadar dolu görmemiştim"
Abdulmelik Çetin, barajın kapaklarının açıldığını duyunca Malatya'dan ailesiyle birlikte bölgeye geldi. Olta balıkçılığı yapan Çetin, barajı daha önce hiç bu kadar dolu görmediğini söyledi.
Sıcak havada doğal serinlik
Barajın bulunduğu vadide tahliye edilen suyun etkisiyle serin bir mikro iklim oluşuyor. Yaz sıcaklarında bölgeye gelen ziyaretçiler, su buharının yarattığı serinlikten faydalanıyor.
Fırat'ın gücü vadiye yayılıyor
Tahliye edilen su, baraj setinin eteğindeki dereye ulaştıktan sonra Fırat Nehri'nin ana yatağına karışıyor. Binlerce metreküplük su akışı, aşağı havzadaki tarım arazilerinin de sulama ihtiyacına katkı sağlıyor.
Doğa tutkunları için eşsiz fotoğraf noktası
Barajın tahliye kapakları açıldığında oluşan dev su perdesi, özellikle doğa ve manzara fotoğrafçıları için nadir bir kare fırsatı sunuyor. Güneşin konumuna göre değişen gökkuşağı oluşumu, fotoğrafçıların en çok tercih ettiği anlar arasında yer alıyor.
Drone ile görüntülendi
Barajdaki su tahliyesi Anadolu Ajansı ekibi tarafından drone ile havadan görüntülendi. Vatandaşlar da manzarayı cep telefonu kameralarıyla kayıt altına aldı.
Tahliye bir süre daha sürecek
Su seviyesinin hala yüksek olması nedeniyle tahliye işleminin bir süre daha devam etmesi bekleniyor.
