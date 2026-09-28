Türkiye’nin en büyük meslek grubu ev kadınları: Seçmenin yüzde 28’ini oluşturuyor!

Toplum Çalışmaları Enstitüsü’nün son araştırması ev kadınlarını ilgilendiren önemli sonuçlara ulaştı. “Türkiye’nin En Büyük Meslek Grubu: Ev Kadınları – Ev İçi Emek, Toplumsal Statü Algısı ve Siyasal Tercihler” başlıklı araştırma, ev kadınlarının Türkiye’deki ağırlığını uluslararası veriler, güncel araştırmalar ve kadınların kendi anlatıları üzerinden ortaya koydu.

Araştırmaya göre 2025 itibarıyla ev kadınları, kullanılan çalışma durumu sınıflandırmasına göre seçmenlerin yüzde 28,1’ini oluşturuyor. Bu grubu yüzde 25,3 ile özel sektör çalışanları, yüzde 18,7 ile emekliler izliyor.

Araştırmada ev kadınlarının yalnızca çalışma hayatındaki konumları değil, siyasi tercihleri ve toplumsal statü algıları da incelendi.

EV KADINLARININ AKP VE CHP DESTEĞİ NASIL?

Enstitünün 2025 tarihli “Türkiye’nin Milliyetçilik Haritası” araştırmasının verilerine göre, çalışmaya katılan ev kadınlarının yüzde 49’u, ertesi gün seçim yapılması halinde AKP’ye oy vereceğini belirtti.

CHP’ye oy vereceğini söyleyenlerin oranı ise yüzde 26,2 olarak ölçüldü.

Araştırmada Ağustos 2025 itibarıyla genel seçmen kitlesinde AKP desteğinin yüzde 32,7, CHP desteğinin ise yüzde 29,2 olduğu belirtildi. Emekli, işsiz ve öğrenci gruplarında CHP daha yüksek ölçülürken, ev kadınları grubunda iki parti arasındaki farkın 22,8 puan olduğu aktarıldı.

Rapordaki hesaplamaya göre ev kadınlarının AKP'ye verdiği destek, ülke genelinde yaklaşık yüzde 14'lük bir oy oranına karşılık geliyor.

Araştırmada ev kadınları ile diğer çalışma grupları arasındaki siyasi tercih farkının geçmiş yıllarda da görüldüğü belirtildi.

2008 tarihli ISSP (Uluslararası Sosyal Araştırma Programı) verilerine göre, parti tercihini açıklayan tam zamanlı çalışanlarda AKP ile CHP arasındaki fark AKP lehine 10,4 puan oldu. Ev işleriyle uğraşanlarda ise fark 52,4 puan olarak ölçüldü.

2019 verilerinde de AKP ile CHP arasındaki fark ev kadınlarında 31,6 puan, çalışanlarda ise 9,1 puan olarak hesaplandı.

Raporda ise bu verilerin, kadınların çalışma hayatına katılmasıyla siyasi tercihlerinin değiştiğini göstermediği özellikle vurgulandı. Farklı yıllardaki araştırmalar aynı kişileri takip etmediği için böyle bir nedensellik kurulabilmesi adına uzun süreli araştırmalara ihtiyaç olduğu belirtildi.

11 YILDA EV KADINLARININ ORANI 9 PUAN AZALDI

Araştırmanın tarihsel karşılaştırmasına göre Türkiye’de ev işleriyle uğraşan kadınların oranında da önemli bir düşüş yaşandı.

ISSP’nin 2008 verilerinde bu oran yüzde 38,8 iken 2019’da yüzde 29,8’e geriledi. Aynı dönemde çalışan kadınların oranı yüzde 33,7’den yüzde 42,1’e yükseldi.

2008 araştırmasında Türkiye, çalışmaya dahil edilen 40 ülke arasında ev kadınlarının oranının en yüksek olduğu ülke olarak kayda geçti. Aynı araştırmada tam ve yarı zamanlı çalışanların oranı yüzde 28,7 olarak ölçüldü ve Türkiye bu oranla 40 ülke arasında son sırada yer aldı.

EV KADINLARININ DİLİNDEN

Araştırmanın ikinci bölümünde sayısal verilerin ötesine geçilerek ev kadınlarının gündelik deneyimleri incelendi. Özel bir araştırma şirketinin yürütücülüğünde ve Enstitünün gözetiminde, 17–29 Nisan 2026 tarihleri arasında farklı yaş grupları ve şehirlerden toplam 36 ev kadınıyla çevrim içi odak grup görüşmeleri gerçekleştirildi. Çalışmanın bir anket olmadığı ve Türkiye’deki bütün ev kadınlarını istatistiksel olarak temsil etme iddiası taşımadığı raporda açıkça belirtildi.

Görüşmelerde öne çıkan temel sorunlardan biri, ev işinin başlangıcı ve bitişi belirli olmayan kesintisiz bir mesai olarak yaşanması oldu. 45 yaşındaki bir katılımcının sözleri rapora şöyle yansıdı:

"Evde mesai yok, sürekli. Tuvaletteyken bile sürekli mesaidesin. Yani anne anne ses asla bitmiyor."

Katılımcıların tamamının ev işlerini kendi ifadeleriyle bir “iş” olarak nitelendirdiği belirtilirken, ücret, mesai sınırı, izin, emeklilik, sigorta ve kamusal statünün bulunmaması bu emeğin tanınması açısından temel sorunlar arasında gösterildi. Kadınların ev kadınlığını yoğun emek gerektiren bir uğraş olarak görürken aynı zamanda toplum ve devlet nezdinde “gerçek bir iş” olarak tanınmadığını düşündükleri kaydedildi.

45 yaşındaki bir katılımcı bunu, “Yaptığımı görmüyorlar, sadece yapılmış halini görüyorlar” sözleriyle anlattı. Katılımcı; çamaşırın yerinde, ütünün yapılmış, yemeğin hazır olmasının normal kabul edildiğini, işin yapılma aşamasının ise görülmediğini söyledi.

Ev kadınlarının sorumluluğu yalnızca temizlik ve bakım işleriyle de sınırlı değil. Araştırmada özellikle düşük ve sabit gelirli hanelerde aile bütçesini ay sonuna kadar yönetme görevinin önemli ölçüde kadınların üzerinde olduğu görüldü.

TOPLUMSAL STATÜDE ANNELİK VURGUSU

Araştırmada kadınlardan kendilerini 1’in toplumdaki en alt, 10’un ise en üst konumu temsil ettiği bir toplumsal merdivende konumlandırmaları istendi. Kendilerini üst basamaklarda gören kadınlar bunu çoğunlukla para veya mesleki başarıyla değil; annelik, fedakârlık, çocuk yetiştirme ve aile düzenini ayakta tutma üzerinden gerekçelendirdi.

DEVLETTEN TALEPLER VAR

Ev kadınlarının devletten 3 temel beklentisi var. İlk sırada sigorta, emeklilik ve yıpranma payı gibi kurumsal haklar dile getirildi. İkinci talep ise ekonomik özerklik. Küçük de olsa kendine ait bir bütçenin olması eşler arasındaki harcamaların yol açtığı gerilimi azaltacağı düşünülerek bağımsız bir alan istendi. Üçüncü talep ise tanınmak. Ev içinde görünmeyen emeğin sahipleri ev kadını olmanın bir şekilde tanınmasını istedi. Kimlik kartı ve toplu taşımada ayrıcalık gibi bir tanımlanmış konumun olması istendi.

AKP DESTEĞİNDE TEMEL NEDENLER

Odak gruplardaki katılımcıların tamamı geçmişte en az bir genel veya yerel seçimde AKP’ye oy vermiş kişilerden oluşuyor. Rapora göre geçmiş AKP tercihlerinde başörtüsü yasağının kaldırılması ve dini-kültürel özgürlükler gibi kimliksel kazanımlar; güvenlik ve istikrar algısı ile sağlık hizmetleri, altyapı, yollar ve diğer kamu hizmetlerine ilişkin olumlu deneyimler öne çıktı.

AKP’den uzaklaşan katılımcıların anlatılarında ise ekonomik sıkışma, enflasyon, kira ve gıda fiyatları, tutulmadığı düşünülen vaatler, adalet ve liyakat sorunları öne çıktı. Özellikle hane bütçesini yöneten kadınlar açısından ekonomik sorunların soyut göstergelerden çok gündelik hayat üzerinden deneyimlendiği belirtildi.

Ev kadınlarına maaş, sigorta ve emeklilik gibi vaatlerin tekrarlanmasına rağmen gerçekleşmediğini düşünen bazı katılımcılarda bunun siyasal güven kaybına dönüştüğü de raporda yer aldı.