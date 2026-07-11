Türkiye'nin en büyük 5 ilçesinden sadece biri değişmedi

Türkiye'nin en büyük ilçe belediyelerinde 31 Mart yerel seçimleri sonucunda CHP'nin üstünlüğü vardı. CHP 4 belediyeyi kazanırken son dönemde operasyonlar, atamalar ve parti değişiklikleri dikkat çekti.

AKP 31 Mart'ta nüfus sıralamasında ilk 5'te yer alan ilçelerden yalnızca Şahinbey Belediyesi'ni alırken CHP'li belediyelerde yaşanan hareketlilik orada yaşanmadı.

TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK 5 İLÇESİNDEN SADECE BİRİ DEĞİŞMEDİ

Türkiye'nin en büyük ilçe belediyesi konumundaki Esenyurt Belediyesi, "kent uzlaşısı" soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonun ardından CHP'li Ahmet Özer'in tutuklanması ve görevden alınmasıyla kayyum yönetimine geçti.

En büyük üçüncü belediye konumundaki Çankaya Belediyesi'ne ise bugün sabah saatlerinde operasyon yapıldı.

Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in de aralarında yer aldığı 36 kişi hakkında 'Suç örgütü kurma', 'Suç örgütüne üye olma', 'Rüşvet alma', 'Rüşvet verme', 'İhaleye fesat karıştırma' iddiasıyla gözaltı kararı verildi. Güner'in görevden alınması durumunda belediye meclisinin gideceği seçimde çoğunluk CHP'de bulunuyor.

Keçiören Belediyesi ise CHP'nin oylarıyla seçilen Mesut Özarslan'ın CHP lideri Özgür Özel'den "hakaret, tehdit ve iftira" mesajları aldığı iddiasıyla partiden istifasının ardından 25 Haziran'da AKP'ye katılmasıyla iktidar partisine geçti.

Şehitkamil Belediyesi de Başkanı Umut Yılmaz'ın CHP'den istifasının ardından AKP'ye katılmasının ardından iktidara geçti. CHP'ye ilişkin rant iddiasıyla istifa eden Yılmaz'ın parti değişikliğinin nedenini Meclis Üyesi Ersin Atar açıkladı. Yılmaz'ın istifa gerekçesinin kamuoyuna açıkladığı nedenler olmadığını savunan Atar, Ekrem İmamoğlu'nun 19 Mart'ta gözaltına alınmasının ardından Yılmaz'ın bir yakınına, "Ben değil 7-8 yıl, 7-8 gün bile hapiste kalamam. AKP ile temasa geçtim" dediğini söyledi.

Türkiye'nin en büyük 5 ilçesi arasındaki AKP'nin kazandığı tek ilçe olan Gaziantep Şahinbey Belediyesi'ne ise herhangi bir operasyon yapılmazken parti değişikliği de söz konusu olmayınca bir değişiklik olmadı.