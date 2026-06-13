Türkiye'nin en bereketli ilçesi: Kilosu 50 TL'ye kadar düştü

TÜİK'in 2025 verilerine göre 141 bin 142 tonla Türkiye'nin en fazla kayısı üreten ilçesi olan Mut'ta hasat devam ediyor. 79 bin dekar alanda yaklaşık 3 milyon ağacın bulunduğu ilçede bu yıl rekolte 250 bin tona ulaşması bekleniyor.

Mut Ziraat Odası Başkanı Muharrem Yılmaz, hava koşullarının uygun geçtiğini, hem rekoltenin hem de kalitenin yüksek olduğunu belirtti.

"TÜİK 2025 verilerine göre; Mersin, Türkiye genelinde kayısı üretiminde birinci oldu. Bu yıl da aşağı yukarı 250 bin ton rekolte bekliyoruz."

COĞRAFİ İŞARETLİ ÜRÜNÜN ÜÇTE BİRİ İHRAÇ EDİLİYOR

Coğrafi işaretli Mut kayısısının yaklaşık üçte biri yurt dışına satılıyor. Başta Rusya olmak üzere Ukrayna, Romanya ve diğer Avrupa ülkeleri Mut kayısısının başlıca ihracat pazarlarını oluşturuyor.

FİYATLAR ÜRETİCİYİ MEMNUN ETMİYOR

Yılmaz, kayısının kalitesine göre kilosu 50 ile 70 TL arasında alıcı bulduğunu açıkladı. Ancak girdi maliyetlerinin yüksekliği üreticiyi zorluyor. Yılmaz, maliyetleri düşürmek için çalışmalar yürüttüklerini ve olumlu sonuç almaları halinde üreticiye büyük katkı sağlanacağını söyledi.

Kayısı üreticilerinden Murat Tatlı da verimden memnun olduğunu ancak fiyatların beklentinin altında kaldığını ifade etti.

"Kayısının verimi bu yıl da çok güzel. Ancak fiyatlar biraz düşük kaldı. Fiyat da dengeli olsaydı çok daha iyi bir sezon olacaktı."

(DHA)