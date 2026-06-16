Türkiye'nin deniz bile olmayan şehri Japonya'ya balık gönderiyor

Denize kıyısı bulunmayan Kayseri, iç sularında yetiştirilen somonla 49 ülkeye ihracat gerçekleştiriyor. Kızılırmak Nehri üzerindeki Yamula Barajı'nda haziran başında başlayan somon hasadı ay sonuna kadar sürecek.

GÜNLÜK 100 TONA ÇIKIYOR

İşletme Müdürü Emre Ergin, kapasitelerini ve üretim düzenlerini şöyle anlattı:

"5 projede toplam 4 bin 750 ton kapasiteyle somon üretmeye gayret ediyoruz. Fakat ihracat ve piyasa koşullarına göre 2 bin 500-3 bin ton üretim yapıyoruz. Şu anda hasat mevsimindeyiz. Günlük 80 ile 100 ton arasında bir hasat çıkışı gerçekleştiriyoruz. Balıklarımızın çoğu özellikle Rusya, Avrupa ülkeleri ve Amerika'ya gidiyor. Büyük çoğunluğu da Rusya oluyor."

TÜRKİYE'NİN YUMURTA VE YAVRUSUNUN ÜÇTE BİRİ KAYSERİ'DEN

Ergin, Kayseri'nin su ürünleri üretimindeki ağırlığına da dikkat çekti:

"Kayseri, denizi olmayan bir şehir. Buradan balık ihracatının olması insanlara garip geliyor ama Kayseri önemli bir üretime sahip. Hem alabalığın yumurtasında, yavrusunda, adayında ve somonunda önemli potansiyellere sahip durumda. Türkiye'de üretilen yumurta ve yavrunun 3'te 1'i genelde Kayseri'den çıkıyor."

VERİMLİ BİR SEZON

Ergin, bu yılki üretimin bir önceki yılın üzerine çıktığını belirterek su seviyesinin yüksek olmasını ve yağışların iyi gitmesini olumlu etken olarak gösterdi.

"Yılda 49 ülkeyi bulan ihracat gerçekleştiriyoruz. Kayseri'de yapılan ihracatın yaklaşık 2 bin 500-3 bin ton gibi bir rakamına biz destek olmaya çalışıyoruz."

(DHA)