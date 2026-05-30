Türkiye'nin 110 milyon yıllık şelalesi 30 metreden turkuaz göle akıyor
Mersin'in Mut ilçesindeki Yerköprü Şelalesi, 30 metreden dökülen suyu, turkuaz gölü ve 110 milyon yıllık jeolojik geçmişiyle Akdeniz'in en etkileyici doğa harikalarından biri olmaya devam ediyor.
Mut ilçe merkezine yaklaşık 35 kilometre uzaklıktaki Evren Mahallesi'nde bulunan Yerköprü Şelalesi, Göksu Nehri'ni besleyen Ermenek Çayı'nın derin bir vadiyi yarmasıyla oluşmuş. 30 metre yükseklikten dökülen şelale, aşağıda 15 metre derinliğinde turkuaz renkli bir göl meydana getiriyor.
Şelalenin oluşumu yaklaşık 110 milyon yıl öncesine, Kretase (Tebeşir) dönemine uzanıyor. O dönemde biriken kireçtaşlarının aşınmasıyla ortaya çıkan dar bir kaynak suyu, milyonlarca yıl boyunca vadiyi yontarak bugünkü yapıyı oluşturdu. Şelalenin aktığı noktadaki doğal su tüneli 200 metre uzunluğunda ve 10 metre genişliğinde.
Şelaleyi besleyen iki farklı su kaynağı bulunuyor. Üst kısımdaki doğal kaynak suyu ile Gezende Barajı'ndan gelen su, tabandaki mağaradan akarak birleşiyor. Bu birleşim noktasında oluşan doğal yapı, bölgenin ekolojik zenginliğini artırıyor.
Su tünelinin içinde doğallığı bozulmamış sarkıtlar ve zengin bir bitki örtüsü yer alıyor. Mersin'in sıcak iklimi ile bolca suyun buluşması, vadi içinde tropik adaları andıran kendine özgü bir ekosistem yaratmış. Bölge zengin biyolojik çeşitliliğe sahip.
Yerköprü Şelalesi 3 Mayıs 2011'de Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından Türkiye'deki 110 tabiat anıtından biri olarak tescillendi. 2021 yılında ise alan Yerköprü Şelalesi Tabiat Parkı statüsüne kavuştu. Şelalede yüzmek yasak; alan koruma altında tutuluyor.
Ziyaretçiler araç park alanından şelaleye yaklaşık 2 kilometrelik bir yürüyüş parkuruyla ulaşıyor. Yol boyunca köprüler, merdivenler ve dinlenme noktaları düzenlenmiş. Ermenek Çayı'nın yarıp geçtiği kanyonun üzerindeki köprüden geçildiğinde, daha şelaleye ulaşmadan vadi manzarası karşılıyor.
Şelalenin hem karşısında hem üst kısmında iki ayrı seyir terası bulunuyor. Bu noktalardan 30 metreden dökülen suyun ve turkuaz gölün panoramik görüntüsü izlenebiliyor. Şelalenin üst kısmına açılan yol, farklı bir perspektiften manzara sunuyor.
Mut'tan şelaleye giden güzergah da yolculuğun bir parçası. Silifke-Mut arasındaki yol Göksu Nehri kıyısındaki bir kanyondan geçiyor. Mut'tan Ermenek istikametine sapıldığında dağlarla çevrili vadilerin manzarası eşlik ediyor. Özellikle sıcak yaz aylarında serinlemek isteyen yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası olan Yerköprü, Mut'un meşhur kayısı sezonu ile birlikte ziyaret edilebilir. (DHA)