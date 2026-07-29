Türkiye'de yaşam süresi belli oldu: Eğitim seviyesi belirleyici!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), "Hayat Tabloları, 2023-2025" istatistiklerini kamuoyu ile paylaştı. Açıklanan resmi verilere göre, Türkiye genelinde doğuşta beklenen yaşam süresi 78,5 yıl olarak tespit edildi. Söz konusu süre, bir önceki 2022-2024 döneminde 78,1 yıl olarak hesaplanmıştı.

KADINLAR ERKEKLERDEN 5,2 YIL DAHA UZUN YAŞIYOR

Doğuşta beklenen yaşam süresi kadınlarda 81,1 yıl iken, erkeklerde bu süre 75,9 yıl olarak belirlendi. Tabloya genel olarak bakıldığında kadınların erkeklere kıyasla daha uzun süre yaşadığı görülürken, cinsiyetler arasındaki doğuşta beklenen yaşam süresi farkı 5,2 yıl olarak gerçekleşti.

FARKLI YAŞ GRUPLARINDA BEKLENEN ÖMÜR

Çalışma çağının başlangıcı kabul edilen 15 yaşındaki bireylerin ortalama kalan yaşam süresi 64,7 yıl olarak hesaplandı. Bu süre erkekler için 62,1 yıl, kadınlar için ise 67,3 yıl seviyesinde bulunuyor.

Ülke genelinde 30 yaşındaki bir kişi için ortalama kalan ömür 50,3 yıl iken; bu rakam erkeklerde 47,8 yıl, kadınlarda 52,7 yıl olarak kayıtlara geçti. 30 yaşındaki kadın ve erkekler arasındaki beklenen yaşam süresi farkı ise 4,9 yıl oldu.

50 yaşına gelmiş bir kişinin kalan yaşam süresi ortalama 31,3 yıl olarak tespit edildi. Bu süre erkeklerde 29 yıl, kadınlarda ise 33,4 yıl olarak belirlendi.

Türkiye'de 65 yaşındaki bir kişinin ortalama kalan yaşam süresi 18,4 yıl olarak hesaplanırken, bu rakam erkeklerde 16,7 yılı, kadınlarda ise 20 yılı buluyor. İstatistiklere göre, 65 yaşındaki kadınların erkeklerden ortalama 3,3 yıl daha fazla yaşaması bekleniyor.

EĞİTİM DÜZEYİ YÜKSELDİKÇE ÖMÜR UZUYOR

Verilerde yer alan en çarpıcı kısımlardan biri de eğitim durumu ile yaşam süresi arasındaki doğrudan bağlantı oldu. Eğitim düzeyine göre beklenen yaşam süresi incelendiğinde, eğitim seviyesi yükseldikçe ömrün de uzadığı ortaya çıktı. Düşük eğitime sahip kişiler arasında her yaştaki beklenen yaşam süresi daha az iken, eğitim düzeyi arttıkça yaşam süresinin de arttığı tespit edildi.

Cinsiyet özelinde bakıldığında, hem kadınlarda hem de erkeklerde eğitim seviyesi yükseldikçe beklenen yaşam süresinin uzadığı kayıtlara yansıdı. 30 yaşındaki erkekler için ortaöğretim altı eğitim seviyesi ile yükseköğretim seviyesi arasındaki beklenen yaşam süresi farkı 5,1 yıl olarak hesaplandı. Kadınlar için ise bu fark 4,6 yıl oldu.

SAĞLIKLI YAŞAM SÜRESİ SADECE 58 YIL

Belirli bir yaştaki bireyin günlük yaşamdaki faaliyetlerini kısıtlayacak herhangi bir sağlık sorunu yaşamadan geçirmesi beklenen yıl sayısı şeklinde tanımlanan "sağlıklı yaşam süresi", doğuşta yalnızca 58 yıl olarak kayıtlara geçti. Bu süre kadınlarda 56,9 yıl iken, erkeklerde 59,1 yıl olarak hesaplandı. Verilere göre, erkeklerin sağlıklı geçirdiği yaşam süresinin kadınlardan 2,2 yıl daha uzun olduğu görüldü.