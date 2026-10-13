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Türkiye'de sadece 5 ilde görülmüştü: Karadeniz ormanlarında ilk kez ortaya çıktı

Kastamonu Abana'da keşif yapan doğa fotoğrafçısı Mehmet Şenol, renkli başıyla dikkat çeken sülünü kaydetti. Türkiye'de daha önce sadece 5 ilde görülen bu nadir kuş, kene ve zararlı böcekleri yok ederek doğal dengeyi koruyor.

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Türkiye'de sadece 5 ilde görülmüştü: Karadeniz ormanlarında ilk kez ortaya çıktı

Kastamonu'nun Abana ilçesindeki ormanlık alanda yaban hayatı gözlemi yapan doğa fotoğrafçıları, biyolojik çeşitlilik açısından kritik önem taşıyan nadir bir sülünü doğal ortamında görüntüledi. Türkiye'de daha önce yalnızca 5 ilde kaydı bulunan bu renkli yaban kuşu, Abana'daki tespitle birlikte kentin doğa envanterine eklendi.

Türkiye'de sadece 5 ilde görülmüştü: Karadeniz ormanlarında ilk kez ortaya çıktı - Resim : 1

ZARARLI BÖCEKLERE KARŞI DOĞAL KALKAN

Ormanlık arazide keşif yaparken renkli kafa yapısıyla öne çıkan kuşu kayda alan doğa fotoğrafçısı Mehmet Şenol, türün tarım arazilerini koruyan bir kalkan olduğunu belirtti. Sülünlerin ekosistemdeki kritik rolüne dikkat çeken Şenol, "Bu hayvanların doğaya ciddi katkıları var. Tarım alanlarında zarara yol açan, kene gibi sıkıntıya neden olabilecek böceklerle beslenerek doğal dengenin korunmasını sağlıyorlar" dedi.

Türkiye'de sadece 5 ilde görülmüştü: Karadeniz ormanlarında ilk kez ortaya çıktı - Resim : 2

KASTAMONU'DA POPÜLASYON YENİDEN ARTIYOR

Bölgede Doğa Koruma ve Milli Parklar Kastamonu İl Müdürlüğü tarafından sülün popülasyonunu artırmak amacıyla kapsamlı çalışmalar yürütüldüğü kaydedildi.

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Elde edilen görsel tespitin yaban hayatı adına büyük bir kazanım olduğunu vurgulayan Şenol, "Kayıt altına aldığımız sülün de hayvanların buradaki varlığının çoğalmaya başladığını gösteriyor. Oldukça sevindirici bir gelişme" ifadesini kullandı.

(AA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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