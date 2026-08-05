Türkiye'de neredeyse kullanmayan kalmadı: Milyonlarca kez indirildi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayımlanan 2026 yılı Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması, ülke genelindeki dijital dönüşümün ulaştığı devasa boyutu gözler önüne serdi. İnternet kullanım oranının yüzde 92,3’e yükseldiği Türkiye'de, yüzde 90'lık kitleyle en çok tercih edilen platform WhatsApp olurken, onu YouTube (%77,6) ve Instagram (%71,1) takip etti. Vatandaşların yüzde 76’sının kişisel bilgi ve randevu işlemleri için e-Devlet hizmetlerinden yararlandığı belirlenirken, online alışveriş yapma oranı yüzde 60’a ulaştı. Evlerde en çok tercih edilen akıllı teknoloji yüzde 62 ile internet bağlantılı televizyonlar olurken, vatandaşların yeni bir teknolojik cihaz satın alırken dikkat ettiği ilk unsur ise yüzde 89,3 ile fiyat oldu.

İNTERNET KULLANIM ORANLARI YÜKSELİŞTE

TÜİK tarafından paylaşılan 2026 yılı Hanehalkı Bilişim Teknolojileri (BT) Kullanım Araştırması sonuçlarına göre, ülke genelinde dijitalleşme hızı ivme kazandı. 16-74 yaş grubundaki bireylerin internet kullanım oranı, 2025 yılında kaydedilen yüzde 90,9 seviyesinden 2026 yılında yüzde 92,3’e ulaştı. Cinsiyet dağılımı baz alındığında, internet kullanım oranının erkeklerde yüzde 94,8, kadınlarda ise yüzde 89,9 seviyesinde gerçekleştiği tespit edildi.

Kategori / Gösterge 2025 Oranı (%) 2026 Oranı (%) Genel İnternet Kullanımı (16-74 Yaş) %90,9 %92,3 Erkeklerde İnternet Kullanım Oranı (2026) - %94,8 Kadınlarda İnternet Kullanım Oranı (2026) - %89,9

E-DEVLET HİZMETLERİNİ EN ÇOK HANGİ YAŞ GRUBU KULLANIYOR?

Kamu hizmetlerinin dijital ortama taşınmasıyla birlikte e-Devlet ve resmi kurum sitelerinin kullanımı artış gösterdi. Son 12 aylık dönemde özel amaçlarla resmi makamların dijital platformlarını kullananların oranı yüzde 76 olarak kaydedildi. Bu oran erkeklerde yüzde 82,7 iken kadınlarda yüzde 69,4 oldu.

e-Devlet ve Kamu Hizmetleri Kullanımı (Son 12 Ay) Kullanım Oranı (%) Genel Kullanım Oranı %76,0 Erkeklerde e-Devlet Kullanımı %82,7 Kadınlarda e-Devlet Kullanımı %69,4

Yaş grupları detaylandırıldığında, kamu hizmetlerinden internet üzerinden yararlanma oranının en yüksek olduğu kitle yüzde 93 ile 25-34 yaş grubu olarak öne çıktı. En düşük katılım ise yüzde 31,3 oranıyla 65-74 yaş grubunda görüldü.

Yaş Grubu e-Devlet Kullanım Oranı (%) Durum 25-34 Yaş Grubu %93,0 En Yüksek Katılım 65-74 Yaş Grubu %31,3 En Düşük Katılım

Bireylerin kamu sitelerini tercih etme nedenlerinde ilk üç sıra şu şekilde oluştu:

Sıra e-Devlet / Kamu Sitesi Kullanım Amacı Oran (%) 1 Kişisel Bilgilere Erişim

Resmi makamlarca saklanan kişisel verilere ulaşım %65,6 2 Randevu ve Rezervasyon

Kamu kurumlarından randevu alma işlemleri %52,6 3 Bilgi Edinme

Kamu kurumlarına ait sitelerden bilgi alma %45,7

İNTERNETTEN ALIŞVERİŞ YAPANLARIN ORANI YÜZDE 60’A ULAŞTI

Elektronik ticaret alanındaki hareketlilik veri raporlarına yansıdı. İnternet üzerinden özel kullanım amacıyla ürün veya hizmet satın alan bireylerin oranı, bir önceki yıldaki yüzde 55,7 seviyesinden yüzde 60’a yükseldi.

Gösterge Önceki Yıl (%) Güncel Yıl (%) Değişim İnternetten Ürün veya Hizmet Satın Alma Oranı %55,7 %60,0 +4,3 PUAN

İnternetten alışveriş yapma oranı erkeklerde yüzde 63,4, kadınlarda yüzde 56,6 olarak belirlendi. Ayrıca katılımcıların yüzde 48,3’ünün son üç ay içinde aktif olarak e-ticaret üzerinden sipariş verdiği görüldü.

E-Ticaret Kullanım Göstergeleri Oran (%) Erkeklerde İnternetten Alışveriş Yapanların Oranı %63,4 Kadınlarda İnternetten Alışveriş Yapanların Oranı %56,6 Son 3 Ay İçinde Aktif Sipariş Verenlerin Oranı %48,3

İnternet ortamında gerçekleştirilen eğitim ve öğrenme faaliyetlerinde de artış yaşandı. Son üç ayda dijital platformlar üzerinden öğrenme faaliyeti yürütenlerin oranı, geçen yıla göre 5,2 puanlık artışla yüzde 22,9’a ulaştı. Öğrenme süreçlerinde kadınların oranı yüzde 23,5 ile yüzde 22,4 olan erkeklerin oranını geride bıraktı.

Online Öğrenme ve Eğitim Göstergeleri (Son 3 Ay) Oran (%) Genel Öğrenme Faaliyeti Oranı (+5,2 Puan Artış) %22,9 Kadınlarda Online Öğrenme Oranı %23,5 Erkeklerde Online Öğrenme Oranı %22,4

EN ÇOK TERCİH EDİLEN SOSYAL MEDYA VE MESAJLAŞMA UYGULAMALARI

Kullanıcıların en sık ziyaret ettiği mesajlaşma ve sosyal medya platformlarının başında WhatsApp yer aldı. Genel kullanım oranları ve cinsiyet kırılımları şu şekilde sıralandı:

Platform Genel Kullanım (%) Erkek (%) Kadın (%) WhatsApp %90,0 %92,5 %87,6 YouTube %77,6 %80,1 %75,0 Instagram %71,1 %71,9 %70,2

EVLERDE EN ÇOK KULLANILAN İNTERNETE BAĞLI AKILLI CİHAZLAR

Evlerde kullanılan internet bağlantılı cihaz tipleri incelendiğinde televizyonlar açık ara lider konumda yer aldı. Katılımcıların kullanım sağladığı akıllı cihaz dağılımı şöyle gerçekleşti:

Cihaz Tipi Kapsam / Örnekler Kullanım Oranı (%) İnternet Bağlantılı Televizyonlar Smart TV, İnternet Bağlantılı TV %62,0 Akıllı Ev Aletleri Robot süpürge, buzdolabı, fırın, kahve makinesi vb. %18,6 Giyilebilir Teknolojiler Akıllı saat, spor ve sağlık aksesuarları %16,7

TEKNOLOJİK CİHAZ ALIRKEN EN ÇOK HANGİ KRİTER ÖNEMSENİYOR?

Araştırma kapsamında, son üç ay içinde cep telefonu, akıllı telefon, tablet veya bilgisayar satın alan kişilerin karar verme kriterleri de belirlendi. Tüketicilerin satın alım esnasında dikkat ettiği unsurlar ve önem oranları şu şekilde: