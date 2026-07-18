Türkiye'de insan ayağı basmayan karlı zirvelerde mikroplastik çıktı! 3 üniversite 8 ilde araştırdı

Türkiye'nin farklı bölgelerindeki yüksek dağ zirvelerinde yapılan bilimsel araştırma, mikroplastik kirliliğinin ulaştığı boyutu gözler önüne serdi. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ), Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) ve İstanbul Üniversitesi'nden akademisyenlerin ortak çalışmasında, 8 ilde bulunan 9 zirveden toplanan kar örneklerinde mikroplastik tespit edildi.

Rize, Ağrı, Erzurum, Kayseri, Bursa, Bitlis, Muğla ve İzmir'deki zirvelerde, 11 ayrı noktadan profesyonel dağcılar tarafından alınan kar numuneleri RTEÜ laboratuvarlarında detaylı incelemeye alındı. Analizler sonucunda, deniz seviyesinden binlerce metre yüksekte bulunan kar tabakalarında 5 milimetreden küçük mikroplastik parçacıkları belirlendi.

Araştırmaya göre en yüksek mikroplastik yoğunluğu litrede 908 parçacıkla Muğla'daki Sandras Dağı'nda ölçülürken, en düşük değer ise litrede 16 parçacıkla Erzurum Uzundere zirvesinde kaydedildi. İncelenen tüm zirveler dikkate alındığında ortalama mikroplastik miktarı ise litrede 286 parçacık olarak hesaplandı.

Araştırmanın sonuçlarını değerlendiren RTEÜ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Kenan Gedik, Türkiye'de bu kapsamda ilk kez bu kadar geniş örnekleme yapıldığını belirterek elde edilen verilerin dikkat çekici olduğunu söyledi.

"BÜTÜN ZİRVE NOKTALARINDA MİKROPLASTİK TESPİT ETTİK"

Prof. Dr. Gedik, dünyanın farklı bölgelerinde gerçekleştirilen benzer çalışmalarla karşılaştırıldığında Türkiye'deki sonuçların daha yüksek seviyede olduğuna işaret ederek, "Bütün zirve noktalarında mikroplastik tespit ettik. Ortalama litrede 286 parçacık belirledik. Everest'te yapılan benzer araştırmalarda bu değer 3 ile 119 arasında değişirken, İspanya'daki milli parklarda da daha düşük seviyeler ölçüldü. Elde ettiğimiz sonuçlar dünya ortalamasının üzerinde bir mikroplastik kirliliğine işaret ediyor" dedi.

Mikroplastiklerin yalnızca insanın yoğun olarak bulunduğu alanlarda görülmediğini vurgulayan Gedik, atmosferik taşınımın kirliliği en ulaşılmaz noktalara kadar taşıdığına dikkat çekti.

"İnsanın olmaması, kirliliğin olmayacağı anlamına gelmiyor" diyen Prof. Dr. Gedik, "Neredeyse hiç insan faaliyetinin bulunmadığı Erzurum'daki zirvede bile mikroplastik tespit ettik. Bu parçacıklar rüzgar ve atmosfer hareketleriyle uzun mesafeler kat ederek dağların zirvelerine kadar ulaşıyor. Çalışmamız, insan etkisinin doğrudan görülmediği bölgelerde bile mikroplastik kirliliğinin ciddi boyutlara ulaştığını ortaya koyuyor" ifadelerini kullandı. (DHA)