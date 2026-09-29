Türkiye’de beklenen eğitim süresi geriledi: 16,8 yıla düştü

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) 2025 yılı Muhtemel Eğitim Süresi (MES) verileri, Türkiye’de eğitimde geçirilmesi beklenen sürenin bir önceki yıla göre azaldığını ortaya koydu.

Buna göre, ilkokula başlama çağındaki bir bireyin en yüksek eğitim kademesini tamamlayana kadar eğitim hayatında geçirmesi muhtemel süre 16,8 yıl olarak hesaplandı.

Türkiye’de muhtemel eğitim süresi 2025 yılında bir önceki yıla göre yüzde 2,4 azaldı.

Erkeklerde MES yüzde 2,5 düşüşle 16,3 yıla, kadınlarda ise yüzde 2,4 azalışla 17,2 yıla geriledi.

İlkokul çağındaki bir bireyin ortaöğretimi tamamlayana kadar eğitimde geçirmesi muhtemel süre 11,9 yıl olarak hesaplanırken, okul öncesi eğitimde bu süre 1,6 yıl oldu.

Muhtemel Eğitim Süresi, eğitime başlayan bir bireyin eğitim hayatı boyunca geçirmesi beklenen toplam örgün eğitim süresini ifade ediyor. Gösterge, teorik eğitim sürelerinin yanı sıra eğitim sistemindeki fiili kayıt sayılarını da dikkate alarak mevcut eğitim katılım dinamiklerine göre beklenen eğitimde kalma süresini yansıtıyor.

TÜRKİYE OECD ORTALAMASININ ÜZERİNDE

OECD ülkelerinin en güncel verisi olan 2024 yılına göre, ilkokuldan yükseköğretime kadar olan eğitim kademelerindeki muhtemel eğitim süresi OECD ortalamasında 16,6 yıl olarak hesaplandı.

Türkiye’de ise aynı kapsamda bu süre 17,2 yıl oldu.

OECD ülkeleri arasında muhtemel eğitim süresinin en yüksek olduğu ülke 20,9 yıl ile Yunanistan olurken, en düşük süre 14,3 yıl ile Kolombiya’da kaydedildi.

BAYBURT VE KARABÜK İLK SIRADA

2025 yılında il düzeyinde en yüksek muhtemel eğitim süresi 18,6 yıl ile Bayburt ve Karabük’te kaydedildi.

Bu illeri 18,4 yıl ile İstanbul ve 18,3 yıl ile Tunceli takip etti.

Muhtemel eğitim süresinin en düşük olduğu il ise 13,8 yıl ile Şanlıurfa oldu. Şanlıurfa’yı 14,1 yıl ile Şırnak ve 14,3 yıl ile Muş izledi.

KADINLARDA TUNCELİ, ERKEKLERDE BAYBURT

Türkiye genelinde 2025 yılında kadınların muhtemel eğitim süresi 17,2 yıl, erkeklerin ise 16,3 yıl olarak hesaplandı.

Kadınlarda en yüksek MES değeri Tunceli’de, erkeklerde ise Bayburt’ta görüldü.

Erkeklerde Bayburt’un ardından Erzincan, Karabük, İstanbul ve Bolu geldi. Kadınlarda ise Tunceli’yi Karabük, İstanbul, Rize ve Ankara takip etti.

Erkeklerde muhtemel eğitim süresinin en düşük olduğu iller Şanlıurfa, Ağrı, Şırnak, Muş ve Hakkari oldu.

Kadınlarda ise en düşük MES değerleri Şanlıurfa, Şırnak, Muş, Mardin ve Ağrı’da kaydedildi.

CİNSİYET EŞİTLİĞİ ENDEKSİ KADINLAR LEHİNE ARTTI

Muhtemel Eğitim Süresi kapsamında cinsiyet eşitliği endeksi, kadınların muhtemel eğitim süresinin erkeklerin muhtemel eğitim süresine oranlanmasıyla hesaplanıyor.

İlkokuldan yükseköğretime kadar olan ISCED 1-8 kademelerinde cinsiyet eşitliği endeksi 2025 yılında 1,05 oldu.

2018 yılında 0,97 olan endeks, 2025’te 0,08 puan artarak kadınlar lehine değişimini sürdürdü.

MUHTEMEL EĞİTİM SÜRESİ NEDİR?

Muhtemel eğitim süresi, bir kişinin eğitimde geçirmesi beklenen toplam örgün eğitim süresini ifade ediyor.

Gösterge, teorik eğitim sürelerinin yanı sıra eğitim sistemindeki fiili kayıt sayılarını esas alırken, ideal veya kesintisiz bir eğitim süresini değil, mevcut eğitim katılım dinamikleri doğrultusunda beklenen eğitimde kalma süresini yansıtıyor.

Birleşmiş Milletler tarafından Türkiye dahil tüm ülkeler için yayımlanan süre, ulusal politikalara da yön verebilecek şekilde il düzeyinde resmi istatistik olarak üretiliyor.