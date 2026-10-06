Türkiye'de adli kontrol altındaki kişi sayısı 140 bini aştı

Türkiye'de adli kontrol uygulamasının kapsamı genişlemeye devam ediyor. Adalet Bakanlığı'nın verilerine göre, 1 Ekim 2026 itibarıyla adli kontrol altında bulunan kişi sayısı 140 bin 280 oldu.

Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 109. maddesi kapsamında uygulanan adli kontrol, tutuklamaya alternatif bir koruma tedbiri olarak düzenleniyor. Ancak hukukçular, uygulamanın bazı durumlarda tutuklamaya kıyasla daha uzun süreli ve ağır sonuçlar doğurabildiğine dikkat çekiyor.

ÇOCUKLAR DA KAPSAMDA

Adalet Bakanlığı verilerinde çocuk yükümlülerin sayısı da dikkat çekti.

1 Ekim 2026 itibarıyla denetim ve takibi yapılan çocuk yükümlü sayısı 10 bin 821 olarak kayıtlara geçti.

CEZAEVLERİNDE DOLULUK YÜZDE 145'E YAKLAŞTI

Adli kontrol uygulamasındaki artış, cezaevlerindeki yoğunluğun da tartışıldığı bir dönemde gerçekleşti.

1 Ekim 2026 itibarıyla Türkiye'deki cezaevlerinde doluluk oranının yüzde 145'e yaklaştığı belirtildi.

Muhalif isimler ve gazeteciler hakkında yürütülen soruşturmalar kapsamında verilen adli kontrol kararları da uygulamanın kapsamına ilişkin tartışmaları beraberinde getiriyor.