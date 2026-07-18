Türkiye Uzay'a atom saati gönderdi!

Milli Uzay Programı kapsamında TÜBİTAK UME öncülüğünde geliştirilen Rubidyum Atomik Saat, SpaceX Transporter-17 göreviyle uzaya gönderildi. Türkiye, uzayda doğrulanmış atomik saat teknolojisine sahip ülkeler arasına girmeye hazırlanıyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, bölgesel konumlama ve zamanlama sistemi için kritik öneme sahip yerli Rubidyum Atomik Saat'in (RAFS) SpaceX Transporter-17 göreviyle başarıyla uzaya fırlatıldığını duyurdu. Kacır, uzay aracından ilk sinyalin de alındığını bildirdi.

SANİYEDE 6 MİLYAR 834 MİLYON TİTREŞİM

Atomik saatler, atomların enerji seviyeleri arasındaki sabit titreşim frekanslarını referans alarak zamanı son derece yüksek hassasiyetle ölçüyor. Rubidyum atomu 1 saniyede farklı enerji seviyeleri arasında 6 milyar 834 milyon 682 bin 610 kez titreşiyor.

Küp uydu üzerinde uzay ortamında doğrulanacak olan saat, Türkiye Uzay Ajansı (TUA) öncülüğünde TÜBİTAK Ulusal Metroloji Enstitüsü (UME) ana yükleniciliğinde, TÜBİTAK Uzay ve İTÜNOVA işbirliğiyle tamamen yerli olarak geliştirildi.

DIŞA BAĞIMLILIK AZALACAK

Kacır, bugüne kadar yurt dışından temin edilen bu kritik teknolojinin artık milli imkanlarla üretileceğini vurguladı. Yerli atomik saat sayesinde uydu üreticileri için hem maliyet hem de tedarik avantajı sağlanacak.

Bakan Kacır, "Elde edilecek verilerle, gelecekte uydu sistemleri, haberleşme altyapıları, navigasyon uygulamaları ve bilimsel uzay görevlerinde kullanılabilecek yüksek hassasiyetli atomik saat teknolojilerine yönelik değerli kazanımlar sağlanacak" dedi.

UZAY TEKNOLOJİLERİNDE YENİ BASAMAK

Görevin başarıyla tamamlanmasıyla Türkiye, uzayda doğrulanmış atomik saat teknolojisine sahip ülkeler arasına katılacak. Proje kapsamında kazanılan mühendislik, test ve operasyon deneyiminin gelecek nesil uydu sistemleri ve uzay teknolojileri geliştirme kapasitesini güçlendirmesi hedefleniyor.

(AA)